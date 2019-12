Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizler için hazırladı...



9 Kasım Pazartesi



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugünlerde birisinin size bütçenizi aşan harcamalar yapmaya ikna etmesine izin vermeyin. Birçok konunun görünmeyen bir yüzü olabilir ve sizin bunlardan haberiniz olamayacaktır. Arkadaşlarınız da sizin sınırlarınızı test edebilir. Ancak bugün anlayış dış dünyadaki imajınıza hoş bir değişim getirecektir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Etrafınızda gelişen olaylar bugün günlük işlerinize konsantre olamnızı engelleyebilir. Uzun dönemli ilişkinizden gördüğünüz destek hukuksal problemleri, eğitimle ilgili sorunları veya yurtdışı ile ilgili bazı yapılması gerekenleri rahat aşmanıza yarayacaktır. Ancak bütün bu gelişmeleri yalnız kalarak, kendi kendinize tartmanız da gerekiyor.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Evdeki stresin dış dünyadaki hayatınızı etkilemesi söz konusu olabilir, bu yüzden bugün belki de en iyi çözüm geri planda kalmak ve diğerlerinden yardım istememek olacaktır. İşlerinizi pratikçe halletmek ve geri kalan konularda dalgalar yönünde hareket etmek akıllıca olabilir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Yeniliklerin cazibesine kapılmadan zaten var olanı en iyi şekilde kullanıp kulanmadığınızı anlamalısınız. Ancak unutmayın, her şey göründüğü gibi değildir. Ayrıca bugünlerde çevrenizdeki bazı kişiler her şeyi tam anlatmıyor olabilir. Sosyal baskılara da boyun eğmemelisiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Evdeki huzursuzluklar ve bazı sözler acı hatıraları da gözünüzün önüne getirebilir. Bu etki ile küçük tepeler de gözünüze dağ gibi görünebilir. Konuşmalarınızda perspektifi kaybedebilirsiniz. Ancak yanlış sarfedilmiş sözlerin sizi incitmesine izin vermemelisiniz. Partnerinizin de sizi yanıltma ihtimali var.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bazı günler her şey istediğiniz yönde gelişmeyebilir ve bugün öyle bir gün olabilir. Planların değişme ihtimali var fakat sizin yapacağınız fedakarlıklar günü kurtaracaktır. Ayrıca bugün tek başına çalışmak ve sağlığınız için uğraşmak daha mantıklı olabilir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugünlerde kredi veya borç almak veya vermek için uygun günler değil. Kulağa hoş gelen bazı planlarda gerçekte olumlu olmayabilir. Diğerlerinin motivasyonu belli değil, dikkatli olmakta fayda var. Önemli kararlarınızı da başka bir güne etelemelisiniz.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Hayatınızdaki bazı kişilerin sizin için önemi sandığınızdan daha az olabilir. Bugünlerde insanların sizi izlediği ve yargıladığı hissine de kapılabilirsiniz. Bu tür etkilerin dikkatinizi dağıtmasına izin vermemelisiniz. Aksi takdirde riskli davranışlar içinde olabilirsiniz. Ayrıca tutamayacağınız sözleri vermemeye dikkat etmenizde fayda var.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Size verilen sözlerde olabilirlik payını da gözününde bulundurmanız gerekiyor, bazı konular kafanızı karıştırabilir. Bazı kişilerin gizledikleri konuları da öğrenme ihtimaliniz var. Ayrıca burcunuzdaki Ay uzak yerlere özleminizi arttırabilir, uzaktaki akrabalarınızla haberleşmek isteyebilirsiniz.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Yaratıcılık, hayal dünyası ve biraz da optimism birleşince kışın kasvetinden kendinizi kurtarabilirsiniz. Ayrıca bu konuda arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizden destek görmeniz de mümkün. Maddi ve pratik bazı konulardaki kararlarınızda bugünler pek fazla mantık aramayın. Depresif olmamaya çalışmak güzeldir fakat bir ayağınızın da yerde olmasında fayda var.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugün konuştuğunuz insanlar veya okuduklarınız size ilham olabilir. Huzursuz enerjinizi başarılı olabileceğiniz ve para kazanabileceğiniz konulara yönlendirmeniz gerekiyor. Böylece gereksiz konuları da abartmış olmazsınız. Bugünlerde aklınıza düşen yaratıcı fikirleri de ciddiye almak faydalı olacaktır. Belki de bunu başkalarına da anlatmalısınız.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Yardım etmek istiyor olsanız da bugünlerde başkalarının problemleri içine çok girmemelisiniz. Özellikle belirsiz ve karmaşık konulu olanlardan uzak durumalısınız. Öte yandan içinizde seyahat etme veya ulvi bir amaca yardım etme isteği artabilir. Eğitim, hukuksal konular, medya ile ilgili konular olumlu, gözünüzü geleceğe dikmiş olabilirsiniz.