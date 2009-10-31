Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



31 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugün kendinizi enerjik, girişken ve hevesli hissedebilirsiniz. Gün boyunca spontane davranabilirsiniz. Ancak dikkat tepkisellik sizi tartışmalara sürükleyebilir. Ancak her ne kadar öfkeniz saman alevi gibi olsa da sinirlendiğinizi anladığınızda olayların üstüne gitmekten kaçınmalısınız. Bugün bilinçaltınız oldukça fazla uyarılabilir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Aslında haftasonu ilişkiler açısından çok olumlu, fakat kendiniz için vakit ayırmak da istiyor olabilirsiniz. Bu ikilem varken eve iş getirmek de pek mantıklı olmayacak. Sevdiklerinize gösterdiğiniz destek ve sadakat vaktinizin en tatmin edici şekilde kullanımlarından biridir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Kendinizi eğlenmeye hazır hissediyor olmalısınız, yapmak zorunda hissediğiniz görevlerin bu eğlenceli tarafınıza engel olmasına izin vermeyin. Bugünün etkileri karışık eğer eğlenceyi seçerseniz arkadaşlarınız arasında popüler olabilirsiniz. Sorumluluklarınızı halletmeye niyetlenirseniz, yine arkadaşlarınız sizi bundan vazgeçirebilir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bu sosyal enerjili günde dikkat etmeniz gereken eğlence ve tartışma arasında çok ince bir çizgi olabilir. Kiminle hangi eğlence planladığınıza dikkat etmelisiniz. İletişimin yoğun olabileceği bugün kimileri kibirli veya biraz fazla kendine güvenli davranabilir.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Maddi açıdan daha az stresli hissedebileceğiniz bugün alışverişe çıkabilir, sevdiklerinize de hediye alabilirsiniz. Paylaşmanın her türlüsü bugün size iyi gelecektir. Ancak felsefi tartışmalardan uzak durmakta fayda var.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Cazibeniz çıkabilecek bütün tartışmaları çözebilecek nitelikte. Uyumlu ve arkadaş canlısı enerjiler ile hafta sonunu iyi geçirmemeniz için bir neden yok. Girdiğiniz ortamlara uyum ve huzuru siz getireceksiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugün sevdiğiniz insanla fikir ve duygu alışverişi yapmak için çok güzel etkiler var. Bütün bunlar size finansal bir getiri bile getirebilir. Eğer akşam için bir planınız yoksa bunun için siz bazı girişimlerde bulunmalısınız. Sosyal hayatta aktif olmanın daha fazla avantajları var.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Kuvvetli ilişkiler bugün daha da kuvvetlenebilir, sevdiğiniz kişilerle beraber olurken eğlence sever yönünüzü ortaya koyarsanız bu konuda emin olabilirsiniz. Bugün bir alışverişte iyi bir fırsat yakalama şansı var, parasal konularda akıllıca seçimler yapabilirsiniz bunu kullanmalısınız.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Artan asabi enerjiyi fiziksek aktivite ile sisteminizden çıkarmak en iyi alternatif. Bir iş veya özel ilişkide bazı pürüzleri halletmeniz gerekiyor. Kızdığınız konuları mantık süzgecinden geçirip, kontrol altına almanız gerekiyor. Bir arkadaşınız size destek olabilir ya da bir arkadaşınızla yapacağınız bir plân ciddi boyut kazanabilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugünlerde bazı arkadaşlıklar resmen bitmese de kalben bitebilir. Bazı kişilere mesafe koyma gerekliliğini hissedebilirsiniz. Bu alanda artan huzursuz enerjinin farkında olursanız potansiyel bir tartışmayı önleyebilirsiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugünlerde bir şeyler yapmanız gerektiği hissi sizi rahat bırakmıyor olabilir. Yeni ve yaratıcı fikirleriniz de olabilir. Aklınıza düşenler için çabuk davranmalısınız fakat yine de düşünmeden bir işe başlamamalısınız. Bu fikirleri gerçekleştirmek için aynı şehirde kısa yolculuklar yapmak gerekebilir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bugün günlük işlerinizin planladığınız gibi gitmemesi için bir sebep yok. Yaşlı bir akrabanızın yardıma ihtiyacı olabilir. Bir arkadaşınızla sürtüşme ihtimali de var ancak bunu provakatif konuşmalardan uzak durarak önleyebilirsiniz. Aklınıza gelen ani fikirleri ciddiye almalısınız, uzun dönemli sonuçları olabilir.