Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



27 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Sosyal olup, kendi orjinalliğinizi ve bağımsızlığınızı koruma isteği içinde olabilirsiniz. Özellikle sosyal ortamlarda veya arkadaşlarınıza olan duygularınızı daha yapıcı ve uygun biçimde ifade etmeyi başarmanız gerekiyor. Belki de artan yaratıcılığınızı bu amaçlı da kullanmalısınız. Öte yandan, etrafınızda gelişen olaylara duyarlılığını artabilir, diğerlerinin derlerini dert edinebilirsiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugün de bağımsızlık isteği içinde olabilirsiniz. Herkesin yaptığından daha farklı bir şeyler yapmak isteyebilir. Özellikle iş hayatında yaratıcı çözümler bulabilirsiniz. Ayrıca genel olarak toplumsal olaylara karşı dad aha duyarlı olabilirsiniz. Bugünlerde sosyal gruplar sizin yaratıcılığınız aracı olabilir arkadaşlarınızla konuşurken orijinal fikirlerin ortaya çıkması kolaylaşacak.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



İşlerinizde bazı değişikliklere hazırlıklı olmalısınız. Üstlerinizle tartışmak veya bir güç savaşı içine en son girmek isteyeceğiniz ortam olmalıdır. Güç çatışmalarının içinizde hangi isteği tatmin etmeye yaradığını anlamaya çalışmak size faydalı olacaktır.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Özellikle birtakım streslerle kafanız meşgülse bugün aşırı tepki verme ihtimaliniz var. Kendinize fazla yüklenmemeli ve eleştirmemeye gayret etmelisiniz. Öte yandan ilginç planlar kafanızı dağıtabilir, fakat bunlara da çok fazla enerji harcamamalısınız. Bugün dışa dönük olmaktan fayda görürsünüz. Ancak yaşadığınız olayları net çizgilerle ayırmamalı ve her şeyin iki yüzünün olduğunu unutmamalısınız.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



İlginç konuşmalar yapabilirsiniz ancak güç savaşlarının ortasında kalmamaya dikkat edin. İş hayatında bir iki adım geride durmak bugün işinize yarayacaktır. Eğer bazı konularda değişiklik yapmak zorunda kalırsanız bunu yenilgi olarak görmeyin, bu değişiklikler sizi amacınıza daha çabuk ulaştırabilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugünlerde söylenenlerin ardındaki niyeti sezme ihtimaliniz yüksek. Konuşmalarda bazı gizli kalmış gerçekleri de öğrenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla bazı fikirler paylaşabilir ve çok eğlenebilirsiniz ancak bu fikirlerinin çoğunun pratik bir değeri olamayabilir. Finansal ve özel problemlere çözüm olabilecek bazı fikirler sizi heyecanladırırken, bunların önündeki engeller de aynı anda aklınıza gelecektir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugünlerde yaşayacağınız sıkıntıların, diğer olumlu enerjileri gölgelemesine izin vermeyin. Sizden bir şey alınıyor elınizden gidiyor hissi de mümkün. Belki elinizde olanı daha çok takdir etmeli, bir süre sonra önünüze çıkacak yeni sorumlulukları da aynı şükranla kabul etmelisiniz.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Dediğim dedik tavırlar bazı tartışmaları provoke edebilir. Konsatrasyonunuz ve tutkularınız yüksek olacağı için bu tartışmalarında üzerine çıkabilirsiniz. Fikrinizi değiştirmek bu aralar biraz zor olacaktır.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugün iş hayatında biri inatçı veya sabırsız olabilir. Kariyer veya dış dünyada yaptıklarınız alanında bazı biriken gerginliklerin birden ortaya çıkma ihtimali var. Bastırılmış kızgınlar yüzeye çıkarken iş hayatın bir çapraz ates arasında da kalabilirsiniz. Bu olayları oluşmadan engellemek en doğru olandır.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugün arkadaşça beraberliklerin düzeltemeyeceği hiçbir şey yok. Sevdiklerinizi etrafınıza toplama, onlarla beraber olma isteğiniz de artıyor. Siz cömert davrandıkça ve pozitif ruh halinizi korudukça her şey sizin istediğiniz gibi gelişecek ve etrafınızdakiler de mutlu olacaktır.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Özellikle iş hayatında ve dış dünyadaki hayatınızda sözlerinizin daha fazla ağırlığı olacaktır. Duygularınızı kelimlere dökme ihtiyacı içinde de olabilirsiniz. Kıvrak zekanız araştırma veya konuşmalarda gizleneni hemen kapabilir. Söylenenin ardındakileri anlayabilir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Eğer içinizde ortak hesaplar konusunda çözümlenmemiş problemler varsa bu aralar su yüzüne çıkabilir. Bunların ne olduğu konusunda düşünebilirseniz eşiniz ve sizin iyi içinde değişmesi kaçınılmazdır. Bu konular üzerinde düşünmek sizi fevri davranışlardan da uzaklaştıracaktır.