Günlük açılan 170 bin doz aşı için alınan randevu sayısı 30 binlerde kalıyor: Sırası gelip aşıya gitmeyenlerin yerine yaşça küçükler aşılanabilir

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı için açılan randevu sayısının oldukça altında kalırken, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Vakit kaybetmemek için randevu yaş sınırının 45’e çekilmesi gerekir. Böylelikle sırası gelip aşıya gitmeyenlerin yerine yaşça küçükler aşılanabilir" diye konuştu.

Türkiye’de bugüne kadar 28 milyon 246 bin 518 doz aşı uygulandı. Sinovac ve BioNTech aşılarının kullanıldığı Türkiye’de 16 milyon 168 bin 54 kişiye ilk doz, 12 milyon 78 bin 464 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Ancak uzmanlar Covid-19 salgınıyla mücadelede olmazsa olmaz olarak kabul edilen aşılanma oranının hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Aşı tedarikinde yaşanan sıkıntıların ardından İstanbul’da sırası gelmesine karşın aşı olmaya gitmeyenlerin azımsanmayacak oranda olduğu bizzat İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından gündeme getirildi.



Prof. Dr. Memişoğlu, "Aşı randevularımızı günlük 170 bin doz açıyoruz ama maalesef en fazla 20-30 bini doluyor. 65 yaş üzeri aşılama oranlarımız yüzde 82’nin üzerinde. 55 ile 64 yaş arasındaki aşılama oranlarımız maalesef hâlâ yüzde 62. Bunu yükseltmemiz ve insanları aşıya getirmemiz lazım" demişti.

İstanbul’da şimdiye dek 2 milyon 719 bin 715’i ilk doz, 1 milyon 917 bin 993’ü ikinci doz olmak üzere toplam 4 milyon 637 bin 715 kişi aşılandı.

"20-30 bin kişinin randevuya gitmesi kabul edilebilir bir rakam değil"

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre uzmanlar, aşılanma oranlarının artırılması için yaş sınırının hızla aşağı çekilmesi önerisinde bulundu. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "20-30 bin kişinin randevulara gitmesi kabul edilebilir bir rakam değil" dedi ve ekledi: "Bunun nedenleri çok iyi araştırılmalı. Ramazan Bayramı ile birçok kişi İstanbul’u terk etti. Ancak kalanların bir kısmı da aşı karşıtlarının bilim dışı söylemlerinden etkilenmiş olabilir. Dünyada aşı tedarikinde sıkıntı yaşanırken randevuya gitmemek vakit kaybı. Vatandaş vaka sayılarının düştüğünü gördükçe, virüsün bulaşma etkisinin azaldığını düşünüyorsa bu yanlış."

"Sırası gelip aşıya gitmeyenlerin yerine yaşça küçükler aşılanabilir"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ise aşıda öncelikli hedef kitlenin 40-60 yaş olması gerektiğine dikkat çekerken, "BioNTech aşısı, üniversite hastanelerine verilmediğinden sadece inaktif Çin menşeili aşı yapılabiliyor. Sinovac’ta birinci doz aşı olmaması gibi bir durum yok. Birçok kişi randevu alıp birinci doz aşısını olabiliyor. Vakit kaybetmemek için randevu yaş sınırının 45’e çekilmesi gerekir. Böylelikle sırası gelip aşıya gitmeyenlerin yerine yaşça küçükler aşılanabilir" dedi.