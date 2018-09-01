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Kültür-Sanat

Günlük 1 liraya dev festival

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ANADOLU’nun birçok şehrinde Türkiye’nin en büyük müzik festivallerine imza atan Milyon Yapım, İstanbul’daki ilk büyük festivalini 13 - 16 Eylül tarihlerinde yapacak

01 Eylül 2018 13:54

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ANADOLU’nun birçok şehrinde Türkiye’nin en büyük müzik festivallerine imza atan Milyon Yapım, İstanbul’daki ilk büyük festivalini 13 - 16 Eylül tarihlerinde yapacak. Ünlü sanatçıların sahne alacağı Milyonfest İstanbul\'un günlük giriş bileti 1 liradan satışa çıkarıldı.

Umut Kuzey önderliğinde Milyon Beach Kilyos’ta gerçekleşecek Milyonfest İstanbul’da, 4 gün boyunca 3 sahnede farklı müzik türlerinden onlarca sanatçı konser verecek. Günlük giriş biletinin  1 liradan satışa çıkarıldığı festivalde Athena, Şebnem Ferah, Pentagram, Mor ve Ötesi, Selda Bağcan & Boom Pam, Hayko Cepkin ve Mabel Matiz’in de aralarında olduğu ünlü isimlerin yanı sıra yabancı sanatçılar da sahne alacak.

Milyonfest İstanbul’un programı şöyle:

13 Eylül Perşembe

-Amfi Tiyatro-

Pilli Bebek (akustik)

Birsen Tezer

Mehmet Güreli

-Otopark-

Emre Aydın

Feridun Düzağaç

maNga

Pamela

Son Feci Bisiklet

Gökcan Sanlıman

-Sahil-

Zakkum

Niyazi Koyuncu

Russkaja

Red Snapper

Palmiyeler

After Party: Islandman

14 Eylül Cuma

-Amfi Tiyatro-

Pentagram (Akustik)

Sena Şener

Tuna Kiremitçi

-Otopark-

Şebnem Ferah

Mabel Matiz

Pinhani

Pera

Gülçin Ergül Arabesk

Marla

-Sahil-

Sagopa Kajmer

Another Sky

Orkesta Mendoza

Rich Thair

Cihangir Aslan

After Party: Hey! Douglas

15 Eylül Cumartesi

-Amfi Tiyatro-

Hüsnü Arkan

Özge Fışkın

Gürol Ağırbaş

-Otopark-

Athena

Selda Bağcan & Boom Pam

Fatma Turgut

Baba Zula

Deniz Tekin

What da Funk

-Sahil-

Adamlar

Anna RF

TootArD

Nova Norda

The Away Days

After Party: Dave Rowntree (DJ Set) (Blur)

16 Eylül Pazar

Amfi Tiyatro

Yeni Türkü

Rubato

Ezgi Aktan

-Otopark-

Mor ve Ötesi

Hayko Cepkin

Umut Kuzey

Kalben

Çamur

YÖKŞ

-Sahil-

Cem Adrian

Gaye Su Akyol

Jakuzi

In Hoodies

Supernova

After Party: Richard Colburn / Belle & Sebastian (DJ Set)

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