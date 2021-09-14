Günlerdir haber alınamayan oyuncu Tanya Fear, Los Angeles'ta bulundu

Kaybolduğu bildirilen İngiliz oyuncu Tanya Fear, Los Angeles'ta bulundu.

Los Angeles Polis Departmanı sözcüsü, 31 yaşındaki oyuncunun güvende olduğunu söyledi. Fear'ın ailesinin "rahatlamış ve son derece minnettar" olduğu belirtildi.

Oyuncuya ulaşabilmek için açılan sosyal medya adreslerinde yayımlanan bildiride, polise ve halka, çabaları ve destekleri için teşekkür edildi.

İngiliz oyuncu, Los Angeles'ta dört gündür aranıyordu.

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