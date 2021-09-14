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Dünya

Günlerdir haber alınamayan oyuncu Tanya Fear, Los Angeles'ta bulundu

"Los Angeles Polis Departmanı sözcüsü, 31 yaşındaki oyuncunun güvende olduğunu söyledi"

14 Eylül 2021 10:12

Kaybolduğu bildirilen İngiliz oyuncu Tanya Fear, Los Angeles'ta bulundu.

Los Angeles Polis Departmanı sözcüsü, 31 yaşındaki oyuncunun güvende olduğunu söyledi. Fear'ın ailesinin "rahatlamış ve son derece minnettar" olduğu belirtildi.

Oyuncuya ulaşabilmek için açılan sosyal medya adreslerinde yayımlanan bildiride, polise ve halka, çabaları ve destekleri için teşekkür edildi.

İngiliz oyuncu, Los Angeles'ta dört gündür aranıyordu.

Tıklayın I "Doctor Who" dizisindeki rolüyle tanınan Tanya Fear'dan günlerdir haber alınamıyor

Tanya FearDoctor Who#findtanyafear
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