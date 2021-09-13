"Doctor Who" dizisindeki rolüyle tanınan Tanya Fear'dan günlerdir haber alınamıyor

İngiliz oyuncu Tanya Fear'ın, Los Angeles'ta, 3 gün önce kaybolduğu bildirdi. "Doctor Who" dizisindeki rolüyle tanınan oyuncunun kaybolduğu bilgisi, ailesi ve menajeri tarafından onaylandı.

Fear'ın menajeri Alex Cole, oyuncunun kaybolmasından üç gün sonra haberleri doğruladı ve Fear ile en son sekiz gün önce iş görüşmek için konuştuğunu söyleyerek, "Fear'ın oradan kaybolması benim için bir şoktu" dedi.

Fear'ın arkadaşları, oyuncunun izini sürmek için sosyal medyada bir çağrı başlattı. Bir arkadaşı Twitter üzerinden "Arkadaşımız Tanya kayıp. En son 9 Eylül'de Los Angeles bölgesinde görüldü. O zamandan beri kimse ona ulaşamıyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada oyuncunun arkadaşları ve hayranları, "#FindTanyaFear" hashtag'ini kullanarak Fear'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili farkındalığı artırıyor.