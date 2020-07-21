'Günışığında yönetim'e veda; Prof. İl Han Özay hayatını kaybetti

Eski İstanbul Üniversitesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İl Han Özay hayatını kaybetti. Özellikle kamu yönetiminde şeffaflığa gönderme yapan "Günışığında Yönetim" adlı "İdare Hukuku" kitabıyla literatüre geçen Özay, 80 yaşında hayata gözlerini kapadı.

İl Han Özay kimdir?

İl Han Özay, ilkokuldan sonra orta ile yüksek öğreniminin tümünü İstanbul ve Roma'da İtalyan okullarında yaptı.

Mezun olduğu "La Sapienza" Üniversitesinde önce Prof. Dr. Antonio Lefevre d'Ovidio de Clunieres ile Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Hukuku dalında Karasuları konulu Hukuk, daha sonra da Prof. Dr. Guiseppe Vedovato ile Kurumlar Tarihi’nde Türkiye’nin Anayasal Gelişmesi konulu bir tezle Siyasal Bilimler Doktoru unvanlarını elde etti.

Hukuk Fakültesi öğrenciliği sırasında, üstün başarıları nedeniyle CIVIS altın madalyası ile ödüllendirildi. Madalya kendisine zamanın Cumhurbaşkanı Giovanni GRONCHI tarafından Quirinale sarayında yapılan özel bir törenle verildi.

1972-1973 akademik yılında Roma Üniversitesi'nde İdare Hukuku asistanı olarak görev aldı. Prof. Dr. Massimo Severo Giannini ile çalıştı.

Daha önce, kısa bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü'nde uzman olarak görev yapmış Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami ONAR’ın arzusu üzerine İdare Hukuku Kürsüsü'nde asistanlığa geçmişti.

1983-1984 Ders yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Fulbrigt programı çağrılısı olarak gittiği bu ülkenin Harvard Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi (Harvard Law School) konuk öğretim üyesi görevinde bulundu.

Prof. Dr. İl Han Özay 1981 yılında doçentliğe yükseldiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği görevini sürdürdü.

Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ve İlimleri Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami ONAR Araştırma-Uygulama Merkezi Müdürüdür.

İl Han Özay, Avrupa Kamu Hukuku Merkezi tarafından Avrupa Birliği Anayasasını hazırlamak üzere oluşturulan Çekirdek Komisyonu üyeliğine de seçildi ve çalışmalara aktif bir şekilde katıldı.

Sayın Cemil Çiçek’in önerisi üzerine 9 Eylül 2003 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği'ne ek görev olarak atandı.