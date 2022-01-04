Güngören'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın: Yolcular tahliye edildi

İstanbul Güngören'de, seyir halindeki İETT otobüsünün balataları yandı. Otobüste bulunan yolcular tahliye edilirken, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
D-100 Karayolu Yanyol Merter mevkiinde, Bakırköy istikametine seyir halindeki 34 F 8868 plakalı İETT otobüsünün balataları, saat 08.30 sıralarında yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücünün otobüsü durdurması üzerine yolcular otobüsten çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından otobüsün balatalarındaki yangın söndürüldü. (DHA)