-GÜNEYDOĞU TOZ BULUTUNA TESLİM ŞANLIURFA (A.A) - 08.03.2011 - Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı illeri etkileyen toz bulutu nedeniyle Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçe belediyesi vatandaşlara maske dağıttı. Belediyeden yapılan açıklamada, 2 gündür hayatı olumsuz etkileyen toz bulutu nedeniyle belediye zabıta müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezindeki kişilere yaklaşık 5 bin maske dağıtıldığı belirtildi. Zabıta Müdürü Hakkı Bozkurt, tozlu havaların astım ve bronşit hastaları, çocuk ve yaşlılar için riskli olduğunu belirterek, ''Biz de belediye olarak vatandaşlarımızdan dışarda bulunanlara maske dağıtmayı uygun bulduk'' dedi. Belediye Sağlık Merkezi Doktoru Mehmet Özkan da bu havaların, solumun yolları için çok riskli olduğunu ifade ederek, özellikle çocuk ve yaşlıların bu havalarda dışarı çıkmamasını, dışarı çıkanların ise mutlaka ''solunum yollarını maske türü bir şeyle kapatması'' gerektiğini kaydetti.