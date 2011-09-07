-Güneydoğu, karayolunda altın çağını yaşıyor DİYARBAKIR (A.A) - 07.09.2011 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yeni bölünmüş yollar, köprülü kavşaklar ve çevre yolların yapımı ile ulaştırma sektöründe altın çağını yaşıyor. Karayolları 9. Bölge Müdürü Şamil Gülen, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Mardin ve Batman'a en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Yıl içerisinde 250 milyon lira ödenek geldiğini ve yıl sonuna kadar bu rakamın 850 milyon lirayı bulacağını kaydeden Gülen, proje ve ihalelerde sıkıntı yaşanmaması durumunda bütün ödeneğin kullanılacağını belirtti. Müdürlüklerine bağlı 6 ilde 100'ü aşkın proje için 850 milyon liranın kullanılacağını, bu yıl 6 ilde 61 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını, yıl sonuna kadar 108 kilometre bölünmüş yol yapmayı planladıklarını anlatan Gülen, bunun da 85 kilometresini bitirdiklerini aktardı. Gülen, geçen yıl Diyarbakır'da 35 milyon liraya mal olan Seyrantepe Köprülü Kavşağı'nı hizmete soktuklarını, şimdi de Diclekent Köprülü Kavşağı'nın yapımına başladıklarını belirterek, Diclekent Kavşağı'nın yapımı nedeniyle şehir içindeki trafiğin çok sıkıntılı olduğunu, çift vardiya şekilde gece-gündüz çalışarak kavşağı hizmete sokacaklarını vurguladı. Diyarbakır çevre yolunun 2014 yılına kadar hizmete girmesini hedeflediklerini, çevre yolunun 85 kilometre olacağını belirten Gülen, yolun 13 kilometrelik bölümünün tamamlandığını, 28 kilometresi için ihale yapıldığını, tamamının 2014 yılında bitirileceğini belirtti. Diyarbakır'a gelen bütün yolları bölünmüş yol olarak yaptıklarını, bunların üst yollarını beton sıcak karışımı asfalt ile takviye edeceklerini bildiren Gülen, yolu gelişmiş ülkelerde olduğu gibi maksimum konforlu hale getirmek istediklerini vurguladı. Yolların kalitesinin artmasıyla sürücü konforunun da artacağını bildiren Gülen, ''Yolları İstanbul ve Ankara'daki bir çevre yolu standardına getireceğiz. Hedefimiz bu. Beton sıcak karışımı asfaltın 1 kilometresi 3 milyon liraya mal oluyor. Bu toplamda, 280 kilometre yola yapılacak. Bu da yaklaşık 1 trilyon liraya mal olacak. İhaleler gerçekleştirildikçe bunlar yapılacak. Bu da 2015 yılında tamamlanacak'' diye konuştu.