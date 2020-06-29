"Güney Kutbu'nda sıcaklık, küresel ortalamaya göre üç kat daha fazla arttı"

Güney Kutbu'nda sıcaklığın küresel ortalamaya göre üç misli daha fazla yükseldiği tespit edildi.

CNN'in haberine göre, Yeni Zelanda'da Wellington Üniversitesi İklim Bilimi Bölümünden araştırmacılar, Güney Kutbu'ndaki meteoroloji istasyonu verilerini inceledi.

1989-2018'de Güney Kutbu'ndaki sıcaklığın yaklaşık 1,8 derece yükseldiği, bunun da her 10 yıl için yaklaşık 0,6 derece artışa karşılık geldiği ifade edilen çalışmada, ekip bu değerlerin Güney Kutbu'nun son 30 yılda dünyanın diğer bölgelerine göre üç kat daha fazla ısındığını gösterdiğine işaret etti.

Yapılan açıklamada, Güney Kutbu'nun eskiden sıcaklıktan etkilenmediğini ama yaptıkları çalışmanın artık durumun böyle olmadığını gösterdiğini belirtti.

Çalışmada bu sıcaklık artışının Antarktika'daki buz örtüsünün daha fazla erimesine neden olabileceği belirtildi.