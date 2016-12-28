Güney Koreliler üretti; dışı robot, içi insan

Robot Teknolojileri geliştiren Güney Koreli Hankook Mirae Technology şirketi, Method-2 isimli yeni bir exosuit (giyilebilir iskelet destek sistemi) geliştirdiğini duyurdu.

Exosuit'ler ilk olarak, Alien ve Matrix filmlerinde karşımıza çıkmıştı. Ardından ABD'nin, cephede yük taşıyan askerlerin işlerini kolaylaştırmak için bu cihazlar üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Dışı robot, içi insan

Şimdi ise Güney Koreli Mirae Technology, yeni exosuit'ini basına tanıttı. 1,3 ton ağırlığındaki aracın ana amacı, limanlarda veya nakliye noktalarında, ağır malzemeleri kaldırıp indirmek, oradan oraya taşımak.

Shiftdelete.net'in haberine göre cihaz henüz kullanıma çıkmayacak ancak, 200 milyon dolarlık yatırımla geliştirilen aracın satışa çıktıktan sonra, yük taşımak amacıyla sivil kullanımı kadar askeri alanlarda kullanımı da mümkün olacak.