T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Güney Koreliler üretti; dışı robot, içi insan

200 milyon dolarlık yatırımla geliştirilen aracın satışa çıktıktan sonra, yük taşımak amacıyla sivil kullanımı kadar askeri alanlarda kullanımı da mümkün olacak

28 Aralık 2016 12:10

Robot Teknolojileri geliştiren Güney Koreli Hankook Mirae Technology şirketi, Method-2 isimli yeni bir exosuit (giyilebilir iskelet destek sistemi) geliştirdiğini duyurdu.

Exosuit'ler ilk olarak, Alien ve Matrix filmlerinde karşımıza çıkmıştı. Ardından ABD'nin, cephede yük taşıyan askerlerin işlerini kolaylaştırmak için bu cihazlar üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Dışı robot, içi insan

Şimdi ise Güney Koreli Mirae Technology, yeni exosuit'ini basına tanıttı. 1,3 ton ağırlığındaki aracın ana amacı, limanlarda veya nakliye noktalarında, ağır malzemeleri kaldırıp indirmek, oradan oraya taşımak.

Shiftdelete.net'in haberine göre cihaz henüz kullanıma çıkmayacak ancak, 200 milyon dolarlık yatırımla geliştirilen aracın satışa çıktıktan sonra, yük taşımak amacıyla sivil kullanımı kadar askeri alanlarda kullanımı da mümkün olacak.

ETİKETLER

Robot TeknolojileriHankook Mirae TechnologyMethod 2

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24