Güney Koreliler ortalama yaşam sürelerini nasıl 90 yıla çıkardı?

Dünyanın en iyi üniversitelerinden Imperial College London’a bağlı halk sağlığı uzmanları, 35 ülkede Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerini ve 21 adet istatistiksel modeli inceleyerek oluşturduğu analizler ile 2030 yılında ortalama yaşam süresinin artacağını öne sürdü.

Ortalama yaşam süreleri, özellikle anne ve çocuk sağlığının gelişmesi ile giderek artmakta. Bununla beraber bu artış erkek ve kadınlarda değişiklik göstermekte. Erkeklerin kadınlara göre daha fazla oranda sigara ve alkol tüketmesi, istatistiklerde kadınların ortalama yaşam sürelerini daha uzun kılıyor.

Bu durum özellikle Güney Koreli kadınlar için geçerli. 2030 yılına gelindiğinde ortalama yaşam sürelerinin yüzde 60 oranında 90 yıla ulaşılması beklenen Güney Koreli kadınlar, aynı dönemde ortalama yaşam süresi 84 yıl olması beklenen erkekler ile diğer ülkeler arasında birinci sırada.

Bu durumu özellikle dikkat çekici yapan ise 1985 yılına bakıldığında Güney Koreli kadınların aynı listede 29. sırada bulunması. Güney Kore özellikle ekonomik olarak gelişmesi ve çocukların beslenmesini geliştirmesi ile bu sırada yavaş yavaş yükselirken, bu sıraya gelmesindeki asıl etken bebek ölümleri ile kalp ve damar hastalıklarının; özellikle felcin, önüne geçilmesi.

Yeşilist’te yer alan habere göre, uzmanlar, Güney Koreliler’in bu başarıları sağlık hizmetlerini tüm vatandaşlarının yararlanabileceği şekilde tasarlaması ile başardığını belirtiyor. Bu sağlık hizmetleri sadece tedavi için değil, hastalığı önleyici önlemler için de alınmakta. Çocukların beslenmesi konusunda ailelere verilen yardım, sağlık konusundaki eğitimler ve yeni teknolojilerin entegre edilmesi ile, diyabet, kalp rahatsızlıkları ve kansere yol açan obezite ile sigara kullanımının önüne geçilmiş.

Araştırma’da Türkiye incelenmedi ama TÜİK verilerine göre, Türkiye ortalama 78 yılı bulan yaşam süresi ile AB ortalamasının altında yer alıyor. Söz konusu rakam erkeklerde 75,3 ve kadınlarda ise 80,7 yıl olarak hesaplanıyor.

Türkiye’deki sağlık problemlerinden en büyüğü kalp ve damar hastalıkları. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre, 15 yaşın üstündeki bireylere tanı konan hastalıkların (kronik, müzmin) yüzde 20’si kalp dolaşım sistemi hastalıklarından meydana gelmekte.

Türkiye aynı zamanda OECD ülkeleri içinde en çok sigara tiryakisinin bulunduğu ülke. Ülkede halen her 3 kişiden biri düzenli sigara içicisi olarak görülüyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de günde 300, saatte 12 kişi olmak üzere yaklaşık 100 bin kişi her yıl sigara nedeniyle erken ölüyor. Sigaranın yol açtığı ölümler, trafik, terör, iş kazaları gibi tüm ölümlerin toplamından 5 kat daha fazla.