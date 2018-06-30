Güney Kore'de vizyona giren Ayla, bu kez de Başbakan'ı ağlattı

Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filmi, Güney Kore'de bir kez daha seyirciyle buluştu. Filmi izleyen Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yeon, "Gözyaşlarımı saklamıyorum, müthiş bir film. Ayla’yı tüm Koreli yurttaşlarımız seyretmeli, destek olmalıyız” dedi.

Güney Kore'de 320 salonda vizyona giren Ayla'yı beraberindeki heyetle birlikte izleyen Başbakan Lee, kendi topraklarında başlayan bu sevgi ve bağlılık hikayesinden çok etkilenerek beğenilerini dile getirdi. Film bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan; şunları söyledi:

“Gözyaşlarımı saklamıyorum, inanılmaz ve ilham verici bir hayat. Müthiş bir film… Türkler için büyük bir gurur kaynağı… Ayla’yı tüm Koreli yurttaşlarımız seyretmeli, destek olmalıyız.”