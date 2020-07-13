Güney Kore: Remdesivir verilen her üç hastadan birinin durumu iyiye gitti

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, farklı hastanelerde kalan ve Remdesivir verilen 27 kişilik ilk denek grubunda yer alan hastaların bazılarında belirgin bir iyileşme gözlemledi. Buna göre hastaların dokuzunun durumda olumlu gelişme kaydedildi, 15’i herhangi bir değişiklik göstermedi, üçününse durumu kötüleşti. Sonuçlar, bir de kontrol grubuyla yapılacak testlerle karşılaştırılacak.

Uzmanlar iyileşmenin ilaca mı yoksa hastanın bağışıklığı ya da diğer tedavi yöntemlerine mi bağlı olduğunu kesin bir şekilde belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini de vurguladı.

Güney Kore’nin de Koronavirüs tedavisinde kullanılacak ilaçlar listesine eklediği Remdesivir’in üreticisi ABD'li Gilead şirketi, ilacın, ağır durumda bulunan hastalar arasındaki ölüm oranlarını azalttığını savunuyor. Ancak firma yararı doğrulamak için titiz klinik çalışmalara ihtiyaç olduğu konusunda uyarıyor.

ABD tüm stokları satın almıştı

Ebolayı tedavi etmek amacıyla üretilen ancak bu konuda başarısız olan Remdesivir, ABD’de Koronavirüs tedavisinde onay alan ilk ilaç olmuştu. Avrupa İlaç Kurumu da kıta çapında kullanılması için ilk kez bu ilacı önermişti. ABD, ilacın hemen hemen tüm stoklarını satın almıştı. Yetkililer, hiçbir ülkenin en az üç ay boyunca ilaç bulamayacağını belirtiyor.