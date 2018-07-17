Güney Kore, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ihlal etmiş

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ihlal ettiğini açıkladı. BM raporuna göre, Seul yönetimi Kuzey'den gelen iki kömür gemisini limana aldı. Geçtiğimiz ağustos ayında Kuzey Kore'den kömür ithalatı Birleşmiş Milletler Genel Konseyi (BMGK) kararıyla yasaklanmıştı.

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BM Yaptırımlar Komitesi yayınladığı yıllık raporunda Güney Kore'nin geçen yıl iki kez Kuzey Kore'den kömür taşıyan gemilerin limanlarına girmesine izin vererek ülkeye yönelik uluslararası yaptırımları ihlal ettiğini bildirdi.

Raporda, Siera Leone ve Panama bandıralı kömür yüklü gemilerin Kuzey'den taşıdıkları yükü Inçeon ve Pohang limanlarına bıraktığının tesit edildiği belirtildi. Gemilerdeki kömürün daha sonra Rusya'ya taşındığı ifade edildi. Raporda, Pohang'a getirilen kömürün piyasa değerinin 325 bin dolar olduğu kaydedildi.

İki ülkenin liderleri sınırda görüşme yapmıştı

Geçtiğimiz aylarda Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn, iki ülke arasındaki sınırında bir araya gelmişti. İki devlet başkanının da bu yıl bitmeden barışı resmi olarak ilan etmeyi umduğu kaydedilmişti.

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