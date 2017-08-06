BM'den Kuzey Kore'ye 1 milyar dolarlık yaptırım

Kuzey Kore'nin nükleer programını sonlandırması için dün bu ülkeye uygulanmasına karar verilen yeni Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yankıları sürüyor.

BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen yaptırımların, Kuzey Kore'nin yıllık 3 milyar dolar civarında olan ihracat gelirini üçte bir oranında düşürmesi bekleniyor.

Alınan kararda, Kuzey Kore'den kömür, demir ve kurşunun yanı sıra balık ve diğer deniz mahsullerinin ithal edilmesi yasaklandı. Kuzey Kore'nin yurt dışına gönderdiği işçi sayısını artırmasını da yasaklayan BM Güvenlik Konseyi, bu sayede rejimin en önemli döviz musluklarından birini de kısmak istiyor. Alınan Güvenlik Konseyi kararında ayrıca, Kuzey Kore ile yeni ortak projeler geliştirilmesi ve mevcut anonim şirketlere yeni yatırımlar yapılması da yasaklanırken; BM yaptırım listesine dokuz Kuzey Koreli yetkili ve dört kuruluş daha eklendi.

Gözler Çin'in üstünde

BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararından bir gün sonra Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısında ön plana çıkan konuların başında Kuzey Kore geliyor.

BM yaptırımlarının ardından gözler, Kuzey Kore'nin en büyük ticaret ortağı Çin'e çevrilmişti. Manila'da Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Hong-Yo ile bir araya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pyongyang yönetimini nükleer programından vazgeçmeye ve balistik füze denemelerine son vermeye davet etti.

Çin Dışişleri Bakanı, yaptırımların, Kuzey Kore'nin "doğru ve akıllıca olan kararı vermesine yardımcı olacağını söylerken; Ri basına açıklama yapmaktan kaçındı.

Kuzey Kore'de iktidar partisinin resmi yayın organı olan Rodong Sinmun gazetesinin yaptırımlardan önce yayınlanan başyazısında, ABD'ye yine sert bir üslupla gözdağı verildi. Gazete, "ABD ülkemize nükleer ceza ve yaptırımlarla sataşmaya cesaret ettiği gün, kendi topraklarını tasavvur edilemez bir ateş denizinin içine atacaktır" ifadesini kullandı.

Trump'ın "önleyici savaş" planı

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği toplantısı için Manila'da olan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise BM Güvenlik Konseyi'ndeki oylamayı, "iyi bir sonuç" olarak yorumladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise oylama sonrası attığı tweet'te, yaptırımların "çok büyük mali etkileri olacağını" savundu ve kararı veto etme haklarını kullanmayan Rusya ile Çin'e teşekkürlerini iletti. Trump, alınan BM Güvenlik Konseyi kararını, "Kuzey Kore'ye bir seferde uygulanan en büyük ekonomik yaptırım paketi" olarak niteledi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster, cumartesi günü MSNBC'de yayınlanan röportajında, ABD Başkanı'nın Kuzey Kore'ye "önleyici savaş" açma planını değerlendirdiğini söylemişti.

McMaster, "(Trump) Kuzey Kore'nin ABD'yi tehdit edebilmesine müsamaha göstermeyeceğini belirtti... Başkan'ın perspektifinden bu kabul edilebilir değil. Bu yüzden elbette tüm seçenekleri sunmak zorundayız. Bunun içinde askeri seçenek de var" demişti.

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AFP,CÖ/EC