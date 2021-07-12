Güney Kore'de yeni Koronavirüs önlemi: Spor salonlarında yüksek tempolu şarkılar çalmayacak

Güney Kore’de artan Koronavirüs vakalarının önüne geçmek için alınan önlemlerden biri de spor salonlarını vurdu. Aerobik ve spinning gibi grup derslerinde, salonlarda çalan şarkıların dakika başına 120 vuruştan yüksek tempoda olmamasına karar verildi.

Güney Kore’de Koronavirüs vakalarının artmasıyla sosyal mesafe ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemler yeniden uygulanırken günlük yaşama etki edecek yeni kısıtlamalar da getirildi. Grup derslerinin yapıldığı spor salonlarında yüksek tempolu şarkılarda kişilerin daha hızlı nefes alabileceği, daha fazla terleyerek bu terin sıçrayabileceği gerekçesiyle yavaş şarkılar çalınması istendi.

Karar, Güney Kore’deki muhalif siyasetçiler tarafından “saçmalık” olarak nitelendirilirken spor salonu sahipleri da uygulanabilirliğin düşük olduğunu belirtti.

Spor salonu kısıtlamalarında müziğin yanı sıra koşu bandının saatte 6 kilometreden daha hızlı kullanılmaması, duşların kullanılmaması da yer alıyor.

Güney Kore’de hükümet başkent Seoul ve çevresinde salgının başından bu yana en sıkı önlemleri aldı.