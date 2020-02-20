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Dünya

Güney Kore’de Koronavirüs'ten ilk ölüm

Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 121'e çıktı

20 Şubat 2020 11:35

Güney Kore'de yeni tip Koronavirüs (kovid-19) nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül Koronavirüs (kovid-19) ölümlere yol açmaya devam ediyor. Güney Kore’de Koronavirüs (kovid-19) nedeniyle 1 kişinin öldüğü açıklandı. Ülkede vaka sayısının ise 82’den 104’e çıktığı bildirildi.

25’ten fazla ülkeye yayılan yeni tip Koronavirüsü (Covid-19) salgınında dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 128’e çıktı.

TIKLAYIN - Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 120'ye çıktı

 

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