Güney Kore’de Koronavirüs'ten ilk ölüm

Güney Kore'de yeni tip Koronavirüs (kovid-19) nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül Koronavirüs (kovid-19) ölümlere yol açmaya devam ediyor. Güney Kore’de Koronavirüs (kovid-19) nedeniyle 1 kişinin öldüğü açıklandı. Ülkede vaka sayısının ise 82’den 104’e çıktığı bildirildi.
25’ten fazla ülkeye yayılan yeni tip Koronavirüsü (Covid-19) salgınında dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 128’e çıktı.
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