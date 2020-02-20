Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 120'ye çıktı

Çin’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 120’ye çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Covid-19 vaka sayısı 11 bin 864’ünün durumu ciddi olmak üzere 74 bin 576’ya yükseldi.

Ülkede Covid-19’a yakalandıkları şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 922’ye, müşahede altına alınanların sayısı 126 bin 363’e geriledi.

Çin'de Covid-19 nedeniyle can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde olmak üzere 2 bin 120’ye yükselirken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı da 16 bin 155’e ulaştı.

Çin ana karası dışında Hong Kong’da vaka sayısı 65’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

Ülke genelinde son 24 saatte 108’i Covid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde, Hıbey, Fucien, Şandong, Yünnan ve Şanş eyaletleri ile Şanghay kentinde ise birer can kaybı olmak üzere 114 kişi hayatını kaybetti.

Yeni vaka sayısı 394 ile 23 Ocak’tan bu yana günlük bazda tespit edilen en düşük Covid-19 rakamı oldu.