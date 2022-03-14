Güney Kore'de, 5-11 yaş aralığındaki çocuklar 31 Mart'ta aşılanmaya başlayacak

Şubat ayında Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için kullanımını onaylayan Güney Kore'de, 5-11 yaş grubundaki çocukların aşılanmasına 31 Mart'ta başlanacak.

Ülkede bulunan 11 yaş ve altındaki çocuklarda Covid-19 vakalarının yüzde 15’i geçtiğini belirten Güney Kore İçişleri Bakanı Jeon Hae-cheol, yurt dışında çocuklara uygulanan Covid-19 aşılarının güvenilirliğinin yeterince kanıtlandığını ve 31 Mart'tan itibaren 5-11 yaş grubuna aşı yapılacağını ifade etti.

Günlük vaka sayılarının üç gündür 300 binin üzerinde olduğu ve gün içerisinde 200 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Güney Kore'de, salgının başından itibaren görülen vaka sayısı 6 milyon 866 bin 222'ye yükselirken, 10 bin 595 kişi yaşamını yitirdi.