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Koronavirüs

Güney Kore'de 101 yeni Koronavirüs vakası gece kulübüyle bağlantılı çıktı

Güney Kore'de ikinci dalga önlemleri çerçevesinde tüm gece kulüpleri kapatıldı

12 Mayıs 2020 10:43

T24 Dış Haberler

Salgında ikinci dalga endişesinin sürdüğü Güney Kore'de 101 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası, Seoul kentinde bulunan gece kulüpleriyle bağlantılı çıktı. 

Yeni tip Koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanabileceğine dair uyarıların sürdüğü Güney Kore'de önlemlerin hafiflemesiyle açılan gece kulüplerine giden 100'den fazla insan enfekte oldu. 

Yetkililer harekete geçerek gece kulübüne gidenler ve çevrelerindeki insanlarla iletişime geçti. 10 binden fazla insana test yapılması bekleniyor. 

Güney Kore'de ikinci dalga önlemleri çerçevesinde tüm gece kulüpleri kapatıldı. 

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