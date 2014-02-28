Güney Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu istifa etti

Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Bakanlar Kurulu istifa etti. Hükümetin istifası, çapraz müzakerelerin de başladığı bir sırada Kıbrıs sorununu olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu'nda, koalisyon ortağı DİKO'nun KKTC ile yeniden müzakerelere başlanması üzerine hükümetten ayrılmasının ardından bu partinin dört bakanının istifalarını sundukları kaydedildi.

Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Savunma Bakanı Fotis Fotiu, Eğitim ve Kültür Bakanı Kiriakos Kenevezos ile Sağlık Bakanı Petros Petridis'in ayrılık kararından sonra kabinedeki tüm bakanları istifa ettiği açıklandı.

Hükümet Sözcüsü Hristos Stilyanidis yaptığı açıklamada, GKRY lideri Nikos Anastasiadis hükümetinin bütün bakanlarının da DİKO'da meydana gelen son gelişmelerin ardından Anastasiadis'e istifalarını sunduklarını belirtti.

Stilyanidis, Anastasiadis'in, kabine yeniden şekillenene kadar bakanlardan 15 Mart'a kadar görevlerinde kalmalarını istediğini ifade edildi.

56 üyeye sahip parlamentoda, DİKO'nun sekiz milletvekili bulunurken, Anastasiadis'in partisi DİSİ'nin 20, AKEL'in 19, EDEK'in beş, EVREKO ve Yeşiller'in de birer milletvekili bulunuyor. Parlamentoda iki de bağımsız milletvekili yer alıyor.