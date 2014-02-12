Merkel AB'yi Kıbrıs'ta daha etkili olmaya çağırdı



Almanya Başbakanı Angela Merkel, sözcüsü Steffen Seibert aracılığıyla yaptığı açıklamada, Kıbrıs ile ilgili gelişmelerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Merkel, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in kendisini geçen hafta telefonla arayarak toplantı hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Siyasi gözlemciler, Kuzey Kıbrıs yönetimi üzerinde etkili olduğu bilinen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Berlin'i ziyareti sırasında Merkel'le yaptığı görüşmede Kıbrıs konusuna da değinildiğini tahmin ediyor.

'Sonuç odaklı müzakere süreci'

Merkel, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlatılmasına temel oluşturacak "ortak bildiriyi" ise "sonuç odaklı bir müzakere süreci için sağlam bir zemin" sözleriyle niteledi.

Merkel, müzakere sürecinde Avrupa Birliği'nin daha aktif bir rol oynaması gerektiğini savunurken, sürece yeni dinamik katacak güven verici önlemleri de memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

AB Komisyon Başkanı José Manuel Barroso, yeni görüşmelerin hızla bir çözüme götürmesini umduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, "Kıbrıs sorununda nihayet yeni bir dinamik oluştuğunu" belirterek, "İki liderin bu uzun süreli anlaşmazlıkta, kolay olmayan bir dönemde yeni bir güçle konuyu ele alma yönündeki siyasî cesaretini memnuniyetle karşıladığını" belirtti.

'Petrol ve doğalgaz yataklarının etkisi'

Alman Basın Ajansı'nın (dpa) konuyla ilgili haberinde, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Kıbrıs'taki geçtiğimiz günlerde taraflarla telefonla görüştüğünü duyurdu.

Partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada Kıbrıs konusuna değinen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs'ın genelinde yeni bir sürece doğru gidildiğini, gelinen noktada geri adım atılmamasını ve böylece sorunun çözülmesini umduğunu" söyledi.

Fransız Haber Ajansı (AFP), Doğu Akdeniz'de ortaya çıkarılan doğalgaz ve petrol rezervlerinin 2012'den itibaren askıya alınan müzakere sürecinin yeniden canlandırılmasında etkili olduğunu bildirdi.