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Dünya
Deutsche Welle

Kıbrıs'ta müzakere süreci başlıyor

Kıbrıs’ta 2 yıl önce askıya alınan müzakere süreci bugün yeniden başlıyor. Rum lider Nikos Anastasiadis ile Kuzey Kıbrıs lideri Derviş Eroğlu, BM denetimindeki Lefkoşa Ara Bölge’de bir araya gelecek.

11 Şubat 2014 13:40


1974 yılından bu yana Rum ve Türk kesimi olarak ikiye bölünmüş durumda olan Kıbrıs'ta iki yıl aranın ardından yeniden uzlaşma rüzgârı esiyor. Bugün bir araya gelecek liderlerin, üzerinde daha önce uzlaşılan ortak metni kamuoyuna açıklaması ve pazarlık sürecini resmen başlatması bekleniyor. 2 sayfa ve 8 maddeden oluşan ortak metin, müzakerelerin temelini oluşturuyor. Yeni müzakere sürecinde şimdiye kadar üzerinde uzlaşma sağlanamamış olan yönetim ve güç paylaşımı, AB, mülkiyet, ekonomi ve toprak gibi konulara öncelik verilmesi planlanıyor.

2004 tarihli Annan Planı referandumunun ardından uzun süre kesintiye uğrayan ve 2008'de tekrar başlayan müzakereler, 29 Mart 2012 tarihinde askıya alınmıştı. Rum kesiminde hâkim olan ekonomik ve malî kriz, müzakerelerin yeninden başlatılmasını geciktirmişti.

Kıbrıs barış görüşmelerinin özündeki problemin, tarafların olası ortak yönetim şekline dair farklı görüşleri olduğuna dikkat çekiliyor. Rum kesimi iki eyaletten oluşan ve güçlü bir merkezi yönetime bağlı bir yönetim şekli üzerinde ısrar ederken, Türk tarafı iki bağımsız devletten oluşan bir konfederasyon kurulmasını savunuyor. Kıbrıs'ın 2004 yılında ada sorunu çözülmeden AB'ye üye olması, Türk tarafı ve Türkiye'nin büyük tepkisini çekmişti. Kıbrıs, AB'de devletler hukuku bakımından adanın tamamını temsil ediyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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