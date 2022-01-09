Güney Kıbrıs'ta hem Delta hem Omicron varyantıyla enfekte vakalar tespit edildi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) bir araştırmacı, Koronavirüs'ün hem Delta hem Omicron varyantıyla enfekte olan bir vaka tespit ettiğini açıkladı.

CNBC'de yer alan habere göre, Kıbrıs Üniversitesi'nden biyoloji profesörü Leondios Kostrikis, iki varyantın da etkili olduğu duruma "deltacron" adını verdi.

Kostrikis ve meslektaşlarının şu ana kadar 25 vaka tespit ettiği belirtilirken bu durumun yaygın olup olmadığı ya da etkisi henüz bilinmiyor. Vakaların 11'inin hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Kostrikis, Sigma TV'ye yaptığı açıklamada "Deltacron'un daha patolojik, daha bulaşıcı olup olmadığını gelecekte göreceğiz" dedi.