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Politika

Güney Kıbrıs Rum kesiminden AB'ye Türkiye resti

Merkel, Kıbrıs Rum Kesimi'nin veto ettiği 17. fasıl olan Ekonomi ve Parasal Politikalar faslını açmak istediklerini söylemişti

19 Ekim 2015 15:18

Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, "AB'nin Türkiye'nin üyelik sürecinde dondurulan müzakere başlıklarının açmasına onay veremeyiz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyareti, AB'ye katılım müzakerelerinde dondurulan fasılların yeniden açılmasını gündeme getirdi. 

Merkel, Kıbrıs Rum Kesimi'nin veto ettiği 17. fasıl olan Ekonomi ve Parasal Politikalar faslını açmak istediklerini söyledi. Kıbrıs Rum kesiminden, Merkel'in tezine zıt açıklama geldi. 

Güney Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, AB'nin dondurulan fasılları Türkiye ile açmasına onay vermeyeceklerini belirtti.

 

Merkel ne demişti? 

 

İstanbul'da dün Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin AB ile müzakerelerinde 17. fasıl olan Ekonomi ve Parasal Politikalar faslını açmak istediklerini söylemişti. 

Türkiye'nin AB ile müzakerelerde ilerleme sağlamasına Almanya'nın yardımcı olmaya hazır olduğunu belirten Merkel, "Almanya 17'inci faslın açılması için hazır. 23 ve 24'üncü fasıllar içinde hazırlıklar yapıyor. Bunun detaylarını konuşabiliriz" şeklinde konuşmuştu. 

 

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ikna edilmesi 

 

Angela Merkel, yeni fasılların açılmasıyla ilgili Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni nasıl ikna edecekleri yönündeki soru üzerine Almanya'nın fasılların açılışına destek vereceğini ve 17 faslın açılmasını temin etmeye çalışacaklarını vurgulamıştı.

 

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