Güney Kıbrıs lideri Erdoğan'ın yemeğine katılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Zirvesi'ne katılan heyet başkanları onuruna akşam yemeği verdi. Yemeğe KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın katılması sebebiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yemeğe iştirak etmediği belirtildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Dolmabahçe Sarayı Büyük Muayede Salonu'nda düzenlenen yemek öncesi konukları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile eşi Hülya Çavuşoğlu karşıladı.

Mehter takımının marşları eşliğinde gerçekleştirilen karşılamada, Cumhurbaşkanlığı forsunda yıldızlarla simgelenmiş Türk devletlerinin askerlerinin kıyafetlerini giyen görevliler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ise mehter takımının çaldığı Devlet Marşı ile salona giriş yaptı.

Erdoğan, salona girişinde ilk kez Antalya'da düzenlenen G-20 Zirvesi'nde uygulanan ve üzerinde Dünya İnsani Zirvesi aile fotoğrafının yer aldığı tabloda isminin üzerine imza attı.

Yemeğe katılan ve aralarında BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın bulunduğu heyet başkanları da tabloda kendi bölümlerini imzaladı.

Tablonun bir örneği, heyet başkanlarına da gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan daha sonra konuklarıyla tek tek tokalaşarak, sohbet etti.

Anastasiadis yemeğe katılmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dünya İnsani Zirvesine katılan heyetlerin başkanları onuruna verdiği yemeğe KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılınca Rum lider Anastasiadis yemeğe iştirak etmedi.

İstanbul'daki zirveye katılan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Dolmabahçe Sarayındaki akşam yemeğinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yer aldığını öğrenince beklenmedik bir karar aldı ve yemeğe katılmadı.