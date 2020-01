BM Dünya İnsani Zirvesi devam ediyor

Dünyanın dört bir yanından liderler, hükümet yetkilileri ve yardım kuruluşu temsilcilerinin katıldığı BM Dünya İnsani Zirvesi İstanbul'da devam ediyor. Zirvenin ikinci gününde, kriz bölgelerindeki insanların ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi için çözüm yolları aranıyor, özellikle de mali yardımın daha güvenilir ve uzun vadeli temele dayandırılması hedefleniyor.

BM verilerine göre dünya şu an İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en ciddi insani krizle karşı karşıya. 125 milyon insanın acil yardıma ihtiyacı var, 60 milyon insan ülke içi ya da dışında sığınmacı konumunda.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, sığınmacı ve mülteci sayısının 2030'a kadar yarılanması çağrısı yaparak, üye ülkeleri bu hedefe ulaşmada sorumluluk almaya çağırdı. Ban, şu an acil yardıma muhtaç 125 milyon insandan yüzde 80’inin savaş ve çatışma kurbanı olduğunu, geri kalanın doğal afetler nedeniyle kaçtığını belirterek, politikacıları eski anlaşmazlıkları çözmeye ve yenilerini yaratmamaya çağırdı. BM Genel Sekreteri, yardım kuruluşlarının mali kaynak ihtiyaçlarının her yıl arttığına da dikkat çekerek, bu yıl on milyar dolarlık açık bulunduğunu kaydetti.

“Kamplara doldurmak çözüm değil”

Uluslararası yardım kuruluşları da zirve çerçevesinde acil yardıma muhtaç insanlara nasıl daha hızlı ve etkili yardım ulaştırılabileceği konusunu tartışıyor. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nden Peter Maurer, sığınmacıları kamplara doldurmanın çözüm olmadığını belirterek, insanlara en kısa zamanda yeniden normal bir yaşam imkanı sağlama zorunluluğuna dikkat çekti. Maurer, çocuklara okul eğitimi, büyüklere de kısa süre içinde kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için iş imkânı sağlanmasının önemini vurguladı.

Yardım kuruluşları, krizlerin kökenine inilmesi ve nedenlerinin daha yakından sorgulanmasını talep ediyor. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, insani krizlere devletler hukuku ihlallerinin neden olduğunu belirterek, sivillerin ve mobil yardım çadırlarının bombalanmasına karşı bir şey yapılmazken insani yardımın artırılmasını beklemenin saçmalık olduğunu söyledi. Çocuklara yardım kuruluşu Save the Children da dünya çapında en az 3,5 milyon mülteci çocuğun okula gidemediğini belirterek, bu nedenle çocukların suistimal, sömürü ve zorunlu evliliğe kurban gitme tehlikesinin de arttığını kaydetti. Kuruluşa göre ilkokul çağındaki her iki mülteci çocuktan biri okula gitmiyor. Bir üst yaş grubunda ise bu oran yüzde 75’e varıyor.