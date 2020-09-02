Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldıran ABD'den Doğu Akdeniz'de 'tansiyonu düşürme' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo , Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunun 33 yıl sonra kaldırılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı yapıyoruz. Ambargonun kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz" açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili, tüm taraflara tansiyon düşürme çağrısında bulundu.

Pompeo, "Tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı yapıyoruz. Herkesi diplomatik görüşmeleri başlatmaya çağırıyoruz, bölgede askeri gerilimin artması kimsenin faydasına değil" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, Güney Kıbrıs'a uygulanan silah ambargosunun 33 yıl sonra kaldırmasına ilişkin ise "Uzun zamandır üstünde çalıştığımız bir karardı. Bu adımın Doğu Akdeniz'deki yüksek gerginlik zamanında alındığını biliyoruz ama doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırmasına yönelik "Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını" ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır" denilmişti.

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