ABD, 33 yıl sonra Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırdı, Türkiye tepkili

ABD, 33 yıl sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır. Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır" denildi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaşadığı fikir ayrılığının ardından ABD'den silah ambargosunu kaldırma kararı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis'i arayarak ambargonun kaldırıldığını bildirdi. Bu görüşmenin ardından ise ambargonun kaldırılması ABD'li yetkililer tarafından kamuoyuna açıklandı.

ABD yetkililerin Yunan basınına, ambargonun kaldırılmasının Doğu Akdeniz’deki gündemden bağımsız olduğunu ifade ettiği de haberde yer aldı.

Haberin kamuoyuna açıklanmasının ardından bir tweet atan Rum lider Anastasiadis, ambargonun kaldırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

"Barış ortamını zehirleyen bir karar"