Güney Amerika'da kıyıya yanaşmasına izin verilmeyen yolcu gemisinde dört kişi Koronavirüs nedeniyle öldü

Panama açıklarında bekletilen MS Zaandam adlı bir yolcu gemisinde dört yolcu Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ölen yolcuların yaşlı olduğu açıklandı.

Geminin kıtada birden fazla limana yanaşma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Geminin işletmecisi olan Holland America, yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini iletti ve “Bu zor zamanda size destek olmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Gemide yolcuların yüzde 4’ünü oluşturan 53 kişi ve mürettebatın yüzde 14’ünü oluşturan 85 çalışan grip benzeri semptomlarla geminin revirine başvurmuştu.

Gemide 1.243 yolcu ve 586 mürettebat bulunuyordu.

Gemiden BBC’ye konuşan Rose ve Rich Harper, gemide ilk defa Çarşamba günü yarım saatliğine güverteye çıkmalarına izin verildiğini, günlerinin (her günün tekrar ettiği) Groundhog Day filmindeki gibi geçtiğini anlattı.

Gemide ilk Koronavirüs vakası 7 Mart’ta tespit edilmişti. O günden beri gemi karantinada tutuluyor.

Gıda ve petrol stoğu azalan gemiye Şili açıklarında takviye yapıldı.