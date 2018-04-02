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Yaşam
Deutsche Welle

'Güney Afrika'nın annesi' hayatını kaybetti

Irkçılığa karşı mücadelenin önemli isimlerinden olan Winnie Madikizela-Mandela, Nelson Mandela'nın da eski eşiydi

02 Nisan 2018 22:42

Güney Afrika'da ırkçılığa karşı mücadele eden Anti-Apartheid Hareketi'nin sembol isimlerinden biri olan ve 2013'te hayatını kaybeden Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela ile 38 yıl evli kalan 'Güney Afrika ulusunun annesi' lakaplı Winnie Madikizela-Mandela, 81 yaşında hayatını kaybetti. Ailenin sözcülerinden Victor Dlamini, Madikizela-Mandela’nın uzun süren bir hastalık sürecinin ardından Johannesburg'da ailesinin yanında huzurlu bir biçimde hayata veda ettiğini söyledi.

Siyahlarla beyazlar arasındaki ayrımcılığa karşı yıllarca eski eşi Nelson Mandela'yla omuz omuza mücadele veren Winnie Mandela, zamanla bu mücadelenin sembol isimlerinden biri haline geldi. Nelson Mandela’nın hapiste bulunduğu 27 yıl boyunca eşinin serbest bırakılması için Güney Afrika'nın yanı sıra dünyanın çeşitli yerlerinde kampanyalar yürüten Winnie, beyaz azınlığın iktidarına karşı yürütülen mücadeledeki rolü nedeniyle defalarca hapis cezasına çarptırılmıştı.

"Gözaltılara, yasaklamalara ve sürgünlere boyun eğmeyi reddetti''

Mandela'nın ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade eden ayrımcılığa karşı mücadelenin bir diğer önemli ismi Anglikan Kilisesi'nin emekli Başpsikoposu Desmond Tutu, ''(Winnie) eşinin hapse atılmasına, ailesinin sürekli olarak güvenlik birimlerinin tacizine uğramasına, gözaltılara, yasaklamalara ve sürgünlere boyun eğmeyi reddetti'' ifadelerini kullandı. Nobel Barış Ödüllü Tutu, ayrıca Winnie'nin cesur mücadelesinin kendisi ve kuşaklar boyu birçok aktivist için ''ilham verici'' olduğunu vurguladı.

Winnie Madikizela-Mandela, 2013'te hayatını kaybeden Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela ile 38 yıl evli kalmıştı.

Reuters,AFP/SÖ,BK
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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