Güney Afrika'da tüberküloz salgını!

Güney Afrika'da hiçbir ilacın etki etmediği bir tüberküloz salgınının ortaya çıktı. Uzmanlar, salgının Avrupa'ya da sıçramasından endişe ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 2011 yılında dünya çapında 8 milyon 700 bin kişi tüberküloz nedeniyle hayatını kaybettiğini, bu ölümlerden 310 binin nedeninin 'süper dirençli' bakteriler olduğunu duyurmuştu. Şimdi de ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, Güney Afrika'daki hiçbir ilaç ile tedavi edilemeyen tüberküloz enfeksiyonundaki patlamaya dikkat çekiyor. Uzmanlar Güney Afrika'da çok sayıda HIV enfeksiyonlu kişi bulunduğunu, bunun bağışıklık sistemini zayıflattığını belirtiyor.



Antibiyotik etki etmiyor



Güney Afrika'daki vakalarda birçok hasta önce antibiyotik kürü ile tedavi edilmeye çalışıldı. Ancak birçoğu tedaviyi yarıda bıraktı. Bunun üzerine hastaların vücudunda süper dirençli bir bakteri ortaya çıktı. Bu bakteri ise antibiyotikle tedavi edilemiyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Karin Weyer Amerikan US News dergisine yaptığı açıklamada, tüberküloz teşhisi konulan hastaların hemen tedavi edilmesi gerektiğini ve iyileşmeden de ilaçların kesinlikle bırakılmaması gerektiğini söylüyor. Weyer, ilaçların tedavi tamamlanana kadar alınmaması halinde vücutta kalan bakterilerin direncinin arttığına dikkat çekiyor.

Uzmanlar, Güney Afrika'daki gelişmeler nedeniyle tıpkı 1990'lı yıllarda New York'ta ortaya çıkan tüberküloz salgının tekrar etmesinden korkuyor. O dönemde birçok hastanede 32 kişi hastalık kapmış, bunlardan 29'u ölmüştü. Rusya. İran ve Hindistan'da da son 10 yıl içinde böylesine hızla yayılan salgınlar başgöstermişti.



Hangi ilaç kullanılıyor?

ABD'de aşırı dirençli tüberküloza karşı ilk kez 40 yıl önce yeni bir ilacın kullanılmasına izin verilmişti. "Bedaquilin" adlı ilaç sadece tüberküloz tedavisinde standart olarak kullanılan diğer ilaçların etkisiz kalması halinde hastaya veriliyor. İlacın Avrupa'da da kullanılması için başvuru yapıldı. Ancak tedavi sırasında bazı hastaların bilinmeyen nedenlerden ötürü hayatını kaybetmesi tartışmalara neden oluyor. "Apotheken Umschau" adlı sağlık dergisine demeç veren Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nden Oliver Moldenhauer, "İlacın riskleriyle ilgili araştırmaların yapılmasına gerek duyulsa da biz Avrupa'da da kullanılmasını istiyoruz" dedi.

(Deutsche Welle Türkçe)