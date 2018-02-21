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Eğitim

Güney Afrika Ülkesinde öğrenciler Türk üniversitesi için yarışıyor

İSTANBUL, (DHA) - AFRİKA kıtasının güneyinde yer alan yaklaşık bir buçuk milyon nüfusa sahip Svaziland, Bahçeşehir Üniversitesi’ne öğrenci gönderebilmek için ülkenin Çalışma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı'nın da desteğiyle ülke genelinde iki gün sürecek bi

21 Şubat 2018 18:45

İSTANBUL, (DHA) - AFRİKA kıtasının güneyinde yer alan yaklaşık bir buçuk milyon nüfusa sahip Svaziland, Bahçeşehir Üniversitesi’ne öğrenci gönderebilmek için ülkenin Çalışma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı\'nın da desteğiyle ülke genelinde iki gün sürecek bir sınav gerçekleştiriyor.

Svazilandlı lise öğrencilerinin katılım göstereceği sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler, Svaziland Çalışma Bakanlığı\'ndan, Bahçeşehir Üniversitesi’nde eğitim görebilmeri için burs alacak. Burslar, Svaziland’da ihtiyaç duyulan sektörlere göre verilecek ve burs almaya hak kazanan öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) öğrencisi olacak.

SINAVA BİN 250 SVAZILANDLI ÖĞRENCİ KATILIYOR

Bugün Lubombo ve Shiselweni’de gerçekleştirilen sınavlar, yarın başkent Mbabane ve Manzini’de devam edecek. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hazırlanan sınav içeriği, yabancı dil ve matemak ağırlıklı sorulardan oluşuyor. Ülkenin 4 farklı bölgesinde lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen sınava toplamda bin 250 Svazilandlı öğrenci katılıyor.

Bugün 128 farklı ülkeden 4 bine yakın uluslararası öğrencisi bulunan Bahçeşehir Üniversitesi’nin, 3 kıtada, 8 ülkede, 5 üniversite, 4 dil okulu ve 4 akademik merkezi bulunuyor.

(FOTOĞRAF)

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