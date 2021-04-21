"Güney Afrika mutasyonu gizli bir şekilde yayılırsa, aşının etkisini ciddi oranda kıracağı görülüyor"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Kocaeli Üniversitesi’nde Prof. Dr. Hakan Savlı ve Doç. Dr. Naci Çine'nin bu yılın ilk çeyreğinde 56 kişiden elde ettikleri RNA örnekleri üzerinden “tüm gen yeni kuşak dizi analizi”ne ilişkin olarak, "Yani, kişilerden aldıkları RNA moleküllerinin her bir parçasını aynı anda ve uyum içinde, paralel olarak işlemiş. Elde edilen haritada 243 farklı mutasyona rastlamış. Araştırmayı yapan iki bilim insanının şu cümlesi dikkat çekici: 'Bileşik mutasyonlar halinde evrimleşen bir virüs yapısı ile karşı karşıya olduğumuz izlenmektedir.' Daha ilerisi PCR testlerinde İngiltere mutasyonları olarak tanımlanmış olguları dizi analizine tabi tuttuklarında örneklerin aslında Güney Afrika mutasyonu taşıdığını görmüşler" bilgisini paylaştı.

Sarıkaya, "Bu ciddi durumu çok daha ciddi hale getiriyor. Prof. Dr. Savlı ve Doç. Dr. Çine’nin de bilimsel çalışmalarında altını çizdikleri gibi gerek hastane, gerekse aşılama çalışmalarının sonuçları açısından endişe yaratan durum sergiliyor. Çünkü en basitinden İngiltere’de ilk görülen mutasyon için 10 gün karantina uygulanırken, çok daha baskın ve tehlikeli olan Güney Afrika mutasyonu için uygulanan karantina süresi 14 gün… Ayrıca bu kişiler, toplumda çok daha tehlikeli bir mutant ile muhatap oldukları için sıkı bir karantina altına da alınmaları gerekiyor. Birçok bilim insanının 'en çok korktuğumuz mutant' dedikleri Güney Afrika mutasyonu eğer gizli bir şekilde yayılırsa, aşının etkisini de ciddi oranda kıracağı bugünden görülüyor. O nedenle iki bilim insanının yaptığı çalışma tam anlamıyla bir siren sesi…" ifadelerini kullandı.

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