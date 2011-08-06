-GÜNEŞTEKİ PATLAMA İLETİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK WASHINGTON (A.A) - 05.08.2011 - Güneşte meydana gelen bir dizi patlamanın dünyaya ulaşmakta olduğu ve birkaç gün içinde iletişimi olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Amerikalı uzmanlar, bazı uydu iletişimlerinin ve Küresel Konumlama Sistemlerinin (GPS) sorunlarla karşılaşabileceğini belirttiler. Salıdan başlamak üzere güneşte üç patlama olduğu, en güçlü elektromanjetik şokların ACE uydusu tarafından bugün hissedildiği belirtildi. ACE, radyasyon patlamalarını dünyaya ulaşmadan birkaç dakika önce tespit edebiliyor.