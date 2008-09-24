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Bilim / Teknoloji

Güneşte yeni leke

NASA tarafından yayınlanan çarpıcı bir fotoğrafta güneşte ortaya çıkan yeni bir leke görülüyor.

24 Eylül 2008 03:00

NASA'nın güneşin gözleminden sorumlu Güneş ve Güneş Balonu Gözlemevi tarafından yayınlanan bir fotoğrafta güneşin üzerinde yeni bir leke bulunduğu görülüyor. İçinde bulunduğumuz yıl içinde çok az veya hiç görülmeyen lekelerden büyük birinin birden ortaya çıkması uzmanları şaşırttı.

Güneş Lekesi nedir?

Güneşin yüzünde görülüp "güneş lekesi" diye tanımlanan kesimler kendilerini kuşatan çevreden daha az ısıda olan yerlerdir. Güneşi özel teleskoplarla gözleyen astronomlar bunları karanlık lekeler halinde görürler. Bunun nedeni bu kesimlerin daha az ışık saçması dolayısıyla daha karanlık oldukları izlenimini vermesidir.

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