Güneş'te dev patlama

NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi 25-26 Ağustos tarihlerinde Güneş'teki büyük patlamaları kaydetti.

DHA’nın haberine göre patlamaların ardından ortaya çıkan zararlı radyasyon ışınları Dünya atmosferinin içinden geçemediği için canlıları etkilemedi.

NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde Güneş’in üzerindeki çok sayıda patlamayı görüntülendi.

Güneş'in sol tarafındaki bölgede orta büyüklükte çok sayıda alev topu, birkaç kere üst üste patladı. Güneş patlamaları büyük bir radyasyon saçarken, zararlı radyasyon ışınlar atmosferin içinden geçemedi ve yeryüzündeki canlıları etkilemedi.

M5 olarak adlandırılan iki patlama X sınıfı olarak adlandırılan bir üst şiddetteki patlamadan 10 kat daha az şiddetli olarak nitelendiriliyor. Diğerleri ise bu seviyenin altında gerçekleşen patlamalar olarak nitelendiriliyor.

NASA patlamayı gözlemleyebilmek için, aynı dalgaboyundaki ulturaviyole ışınlarını yakaladı ve bunun sonucunda ortaya inanılmaz görüntüler çıktı.

Bazı M5 şiddetindeki patlamalar yeterince yoğun iseler, bu dünyadaki GPS sinyallerini ve uydulardan bilgi alma yoluyla gerçekleşen seyahatlerdeki haberleşme ağlarını etkileyebiliyor. Ancak, Ağustos ayı içinde bu tür bozulmalardan sadece birkaç tane bildirildiği belirtiliyor.