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Yaşam
BBC Türkçe

Güneşlenmeden bronzlaşmayı sağlayan ilaç kanseri engelleyebilir

Bilim insanları güneş ışığının etkisini taklit ederek derinin bronzlaşmasını sağlayan bir ilaç geliştirdi. Testlerde başarıya ulaşan ilaç, sürüldüğü derinin melanin pigmenti üretmesini ve bronzlaşmasını sağlıyor.

29 Nisan 2018 20:30

Bilim insanları güneş ışığının etkisini taklit ederek derinin bronzlaşmasını sağlayan bir ilaç geliştirdi.

Deri örnekleri ve farelerdeki testlerde başarıya ulaşan ilaç derinin melanin pigmenti üretmesini sağlıyor.

Testlerdeki bulgular, normalde bronzalaşamadan güneş yanığı olan kızıl saçlı insanların bile bu ilaçla bronzlaşabileceğini gösteriyor.

Massachusetts General Hospital'da araştırmayı yürüten ekip, bu ilacın hem cilt kanserine karşı hem de ciltteki yaşlılık belirtilerine karşı kullanılabilmesini umuyor.

Deriye sürerek uygulanan ilaç, sürüldüğü bölgenin bronzlaşmasını sağlıyor.

Güneş ışığına maruz kalarak gerçekleşen bronzlaşma, derinin zarar gördüğü bir süreci de içeriyor ve ultraviyole ışığa maruz kalmaktan kaynaklanan cilt kanserine yol açabiliyor.

Cell Reports

İlacın piyasaya çıkması için geçmesi gereken bazı güvenlik testleri daha bulunuyor.

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