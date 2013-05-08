Güneşin yararı zararından çok

Edinburgh Üniversitesi'nden bilim adamları, güneş ışınlarının tansiyonu düşürdüğünü, kalp krizi ve inme riskini azalttığını, hatta ömrü uzattığını bildirdiler.

Mor ötesi ışınlarda vücutta tansiyonu düşüren bir bileşik bulundu. Bilim adamları, bundan sonra yapılacak araştırmaların sonucunda güneşte kalmaya karşı uyarıların değiştirilebileceğini söylüyor.

Yüksek tansiyona bağlı kalp krizi ve inme, İngiltere'de cilt kanserinden 80 kat daha fazla ölüme neden oluyor. Tansiyon düşüren nitrik oksit bileşiği, vücutta güneşlendikten sonra oluşan D vitamininden ayrı olarak ortaya çıkıyor.

Oysa şimdiye kadar güneşin tek yararının D vitamini olduğu söyleniyordu. Araştırmada, lambalardan çıkan ısı ve mor ötesi ışınlara maruz kalan 24 gönüllünün durumu incelendi.

İlk denemede, gönüllüler ısı ve mor ötesi ışınların altında kaldı. İkincisinde ise, mor ötesi ışın olmadan cilde sadece ısı verildi. Bir saat mor ötesi ışınların altında kalanlarda tansiyonun önemli oranda düştüğü gözlendi. Sadece ısı verildiğinde ise bir değişiklik olmadı.

Bilim adamları buna dayanarak, mor ötesi ışınların sağlığa yararlı olduğunu söylüyorlar. Her iki denemede de, vücuttaki D vitamini oranları etkilenmedi. Edinburgh Üniversitesi'nden Dr. Richard Weller, 'güneşin kalp sağlığına yararının, cilt kanseri riskinden fazla olduğunu düşünüyoruz' dedi.

Weller'e göre, bu nedenle sadece D vitamini takviyesi almak güneş ışınlarının yerini tutmuyor. Bilim adamları şimdi farklı miktarlarda güneş ışığına maruz kalanlarda kalp krizi ve cilt kanseri riskini incelemeyi planlıyor.

Bu araştırmalar da güneş ışığının ölüm oranlarını azalttığını doğrularsa, güneşte kalmakla ilgili uyarıların yeniden gözden geçirilmesi gerekecek.

BBC TÜRKÇE