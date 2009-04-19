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Bilim / Teknoloji

Güneşin gücü Mars'a kadar taşıyacak

Zürih’teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği Sky Sailor, kanatlarına güneş panelleri yerleştirilmiş bir uçak.

19 Nisan 2009 03:00

Zürih’teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği Sky Sailor, kanatlarına güneş panelleri yerleştirilmiş bir uçak.

Paneller gün boyunca enerji sağlarken, pilleri de doldurarak gece uçuşlarında gerekli olan enerjiyi depoluyor. Proje lideri Roland Siegwart, Sky Sailor’un 1.5 km yukarıdan Mars yüzeyini tarayacağını ve bu bilgileri Mars yüzeyinde ilerleyen küçük arazi aracına ve Dünya’ya göndereceğini söylüyor.

Sky Sailor’un gezegenlerarası uçan uzay araçlarından farkı, bir kez Mars atmosferine girdikten sonra yüzeye dokunmak zorunda kalmaması. Bu da inişte oluşabilecek hasarları ve iniş ve kalkış sırasındaki yüksek enerjiye ihtiyaç duyulmamasına yol açacak.

Zürih ekibi deneme amacıyla uçağın prototipini 27 saat boyunca Dünya’nın atmosferinin 800 metre yukarısında uçurdu. Olumlu sonuçların alınması üzerine Avrupa Uzay Ajansı’na mali destek sağlamaları için başvuruldu.

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