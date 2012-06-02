Güneşin etkisini kanıtlayan fotoğraf

ABD’de bilim insanları 28 yıl şoförlük yapan adamın yüzünün güneşin etkisiyle yıllar içinde nasıl ikiye bölündüğünü araştırdı.
ABD’nin Chicago Üniversitesi’nden bilim insanları 28 yıl boyunca tır şoförlüğü yapan adamın yüzünün güneşi daha fazla gören kısmında oluşan deformasyonu inceledi.
Bilim insanları 69 yaşındaki adamın yüzünün durmaksızın güneş gören sol tarafının yaşlanma etkilerinin çok belirgin biçimde ön plana çıktığı fotoğrafı “güneşin olumsuz etkileri”ne bir örnek oluşturduğunu düşünüyor.
Konu üzerinde çalışan Jennifer R.S. Gordon ile Joaquin C. Brieva fotoğraftaki kişinin düzenli olarak cilt kanseri taraması yaptırması gerektiğini söyledi.