Güneş'e göre, Vezneciler'deki bombalı saldırıda Almanya'nın parmağı var!

Güneş gazetesi, dün Vezneciler'de çevik kuvvet aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda "Almanya'nın parmağı olduğunu" öne sürdü. "Alman işi" başlığıyla yayımlanan haberde, "Derin Almanya, Türkiye'nin kendisine en üst perdeden rest çekmesini hazmedemedi. Paniğe kapılarak eski alışkanlıklarını tekrarlamaya başladı. Maşa olarak kullandığı terör örgütlerine İstanbul'da kanlı bir saldırı yaptırdı" ifadesi yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Almanya'ya yaptıkları ziyaretlere de değinilen haberde, "Almanya'nın parmağı olduğu düşünülen bu kalleş saldırı sonrası gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu ve Demirtaş, yine hükümeti suçlamaya çalıştı" dendi.

Gazetenin bugünkü nüshasında yayımlanan (8 Haziran 2016) haber şöyle:

İstanbul güne bombalı saldırıyla uyandı. Beyazıt Karakolu ile Vezneciler otobüs durağı arasında, Şehzade Paşa Caddesi üzerinde Çevik Kuvvet otobüslerine yönelik bombalı araçla saldırı düzenlendi. Bomba yüklü aracın patlatılması sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis helikopteri havadan bölgeyi gözlem altına aldı, olası saldırılara yönelik güvenlik çemberi oluşturuldu. Polis, hasar meydana gelen iş yerlerini boşalttı. Patlama nedeniyle çevredeki iş yerleri ve bazı araçlar zarar gördü. Bu arada, patlama sonrasında silah sesleri duyulduğu öğrenildi. Ekipler, patlamanın Çevik Kuvvet'in nöbet değişimi sırasında yaşandığı belirtti.

Bombalı araç patlatıldı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beyazıt Vezneciler'de meydana gelen patlamanın ardından olay yerinde incelemelerde bulundu. Şahin, "Bugün saat 08.40 sıralarında Vezneciler semtimizde yoldan geçen Çevik Kuvvet polisimizi taşıyan araçlarımıza bombalı araçlı saldırı yapılmıştır. Bunun neticesinden 7'si polis, 4'ü vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 36 kişi yaralanmıştır. Bunlardan durumu ağır olan 3 kişi" dedi. Açıklamanın ardından resmi kaynaklar 6'sı polis 5'i sivil 11 kişinin şehit olduğu 36 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.Olayla ilgili başlatılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Gezi'de de aynısını yaptı

Türkiye'ye karşı kullanmak üzere terör örgütlerini besleyen Almanya, kirli yüzünü Gezi olaylarında da göstermişti. Türkiye'yi yangın yerine çeviren vandallara açıkça destek veren Almanya, bazı parlementerlerini olayların yaşandığı Taksim'e göndererek provokasyon yaptırmıştı. Asıl amaç ise, 3. Havalimanı'nın inşa edilmesini engelleyerek Avrupa'daki hava trafiğinin Türkiye'ye kayıp Almanya'nın eski önemini kaybetmesini önlemekti. Son olarak sözde Ermeni soykırımını kabul eden Almanya'nın, Türkiye'nin sert tepkisine cevap olarak İstanbul'daki seldırıyı organize ettiği düşünülüyor.

Şehitlerin isimleri belli oldu

Terör saldırısında şehit olan polislerin kimlikleri açıklandı. Şehit olan 6 polisin isimleri şöyle: Ramazan Kırboğa, Emrah Pekdoğan, Kadir Cihan Karagözlü, Duha Beker, Gökhan Topçü ve aracı kullanan Yaşar Özlem. Şehitlerin yakınları, cenazelerin kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu'na gitti. Acılı ailelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kıyamete kadar peşlerindeyiz

Kalleş saldırıyı gerçekleştiren teröristlere "Her şeyin bir bedeli var" mesajı yollayan Erdoğan, yılmadan, usanmadan terörle mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralıları ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, terör örgütünün sivil, asker veya polis ayrımının kendilerini bağlamadığını belirterek, "Sonunda şehit olan insandır ve bunların bu yaptıkları insanlara karşıdır" dedi.

Bağışlanır yanı yok

Asker, polis ve köy korucularının görevinin de ülkede can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Güvenliği sağlamakla yükümlü insanlara karşı bu terör eylemleri yapılmaktadır. Bunun affedilir, bağışlanır hiçbir yanı yoktur. Teröristlere karşı mücadelemizi sonuna kadar yılmadan, usanmadan vereceğiz. Tabii ki şehitlerimiz var, ciğerimiz bu noktada hakikaten kan ağlıyor ama her şeyin bir bedeli var. İlk insanla başlayan bu mücadele kıyamete kadar sürecek. Bunun öyle şu anda bitti biter diye bir durum da yok. Bunun minimize edilmesidir aslolan."

Kısa sürede ipucu bulunur

Terörün nerede, ne zaman, neyi patlatacağının belli olmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Hiçbir zaman terörist uyur diye bir şey yok. Onun için bizler de her türlü tedbiri alıyoruz" dedi. Erdoğan, saldırının faillerine ilişkin en kısa zamanda ipuçlarının ele geçirileceğini kaydetti.

Alçak saldırganlar mutlaka yakalanacak

Başbakan Binali Yıldırım, mübarek ramazanın ilk günlerinde masum vatandaşları öldürmeyi hedefleyen terör örgütlerinin, insanlığa ve bütün insani değerlere düşman olduklarını bir kez daha gösterdiğini belirtti. Yıldırım, "Ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devleti terörle mücadele hedefinden asla ve asla taviz vermeyecektir" dedi. Yıldırım, güvenlik ve adli birimlerin, büyük bir dikkatle iz sürerek, alçak saldırıyı gerçekleştirenleri ve onları azmettirenleri mutlaka yakalanacağını vurguladı.

Saldırı son anda önlendi

Bomba yüklü minibüsle saldırı düzenlemeye hazırlanan teröristlerin aracı Muş Valiliği binasının 200 metre yakınında tespit edildi. Araca yüklenen patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.

Muş'ta teröristlerin bomba yüklü minibüsle saldırı planı son anda son anda önlendi. Muş Vali Konağı'na yaklaşık 200 metre uzaklıkta bir ara sokakta ele geçin minibüsteki patlayıcı, bomba imha uzmanlarınca düzenek devre dışı bırakılarak imha edildi. Olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Ara sokağa saklanmış

Teröristlerin bidonlar içinde bomba yüklediği beyaz renkli 34 JT 708 plakalı minibüs, İstasyon Caddesi'ndeki Vali Konağı'nın yakınındaki ara sokakta görülünce polis harekete geçti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, bölgeyi boşalttı. Kısa sürede ola yerine gelen bomba uzmanı ekip, patlatma düzeneğini devre dışı bırakarak minibüsteki bombayı imha etti.

Kayıtlar inceleme altında

Polis, bomba yüklü araçla saldırı planlayan teröristlerin yakalanması için bölgedeki Mobese ve işyerlerindeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı ve kentte operasyon başlattı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Haziran cumartesi günü yaptığı operasyonda PKK'nın gençlik yapılanmasının sorumlusu 2 teröristi yakalamıştı. Güvenlik güçleri, PKK'lıların bomba düzeneği kurulmuş minibüsle bağını araştırıyor.

Türkiye'ye gitmeyin uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki kanlı saldırıdan kısa bir süre sonra Türkiye ile ilgili uyarı yayınladı. Bakanlığın internet sitesinden yayınlanan uyarıda İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerde dikkatli olunması; kalabalık yerlerden uzak durulması istendi.

Mutlu musun Emin Çölaşan

Ramazan ayının ikinci günü düzenlenen alçak terör saldırısı, 7 Haziran seçimlerinde HDP'ye oy isteyen Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın yıllar önce Hürriyet'te yayınlanan bir yazısını akıllara getirdi. Çölaşan, Hürriyet gazetesindeki köşesinden "Ben olsam Türkiye'ye Ramazan'da saldırırdım" demiş, Aydın Doğan da bu yazıyı gazetesine basmıştı.