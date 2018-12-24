Güneş: Televizyonda tehditler savururken sesin titremiyordu ama Metin n'oldu?

T24

Güneş gazetesi, 77 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar’ın Halk TV’de sarf ettiği sözlerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çıkışının ardından polis nezaretinde ifade için adliyeye götürülürken yaptığı açıklamayı, “Televizyonda tehditler savururken sesin titremiyordu ama Metin n'oldu” ifadesiyle okuyucularına duyurdu.

Gazete, resmi Twitter hesabından 75 yaşındaki Müjdat Gezen’in ifadeye götürülmesini ise “Ayyaş Metin'in ardından ayı Baryam lakaplı darbekatör Müjdat Gezen de Halk TV'de kullandığı alçak sözlerinden dolayı polis eşliğinde adliyeye götürüldü” anonsuyla paylaştı. Güneş’in konuya dair haberinde de Akpınar ve Gezen için ‘sanatçı müsvettesi*’ nitelendirmesinde bulunuldu.

Ahmet Şık'a: Önce Türkçe'yi öğren!

Öte yandan Akpınar ve Gezen'e dair haberinde 'müsvette' kelimesini kullanan Güneş gazetesi, daha sonra HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın Twitter paylaşımını eleştirdi. Şık'ın TBMM'de AKP'li milletvekil Alpay Özalan'dan korktuğunu ancak Twitter'da 'klavye delikanlısı' kesildiğini savunan gazete, "Korkma Ahmet Şık acımayacak: Bu bozuk Türkçeyle kime hakaret ettin, açıkla" başlıklı haberinde, "ÖNCE TÜRKÇEYİ ÖĞREN SONRA HAKARETİ KİME YAZDIĞINI AÇIKLAYACAK KADAR CESUR OL!" ifadesini kullandı.

Yaptığı paylaşımdaki Türkçe hatasıyla ilgili Güneş'in haberinden önce düzeltmeye giden ve "Özür dilerim, müsvette değil müsvedde olacaktı" paylaşımında bulunan Ahmet Şık, gazetenin kendisiyle ilgili haberini de Twitter'dan paylaşarak "Gazete(ci) müsveddesi" yorumunu yaptı.

TIKLAYIN - Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrolle serbest

Türk sinema ve tiyatrosunun en önemli sanatçılarından Akpınar ile Gezen, pazartesi sabah saatlerinde evlerine gelen polisler tarafından Anadolu Adliyesi'ne götürülmüştü. Haklarında soruşturma başlatılan iki ismin sorgusu saat 13.00 civarında biterken; savcının adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk ettiği Akpınar ve Gezen adli kontrolle serbest bırakılmış ve yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

*T24, Güneş gazetesinin yazım hatasını düzeltmemiştir.

TDK'ya göre müsvedde: Yazı taslağı, karalama; bir şeyin kötü benzeri.