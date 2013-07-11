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Bilim / Teknoloji

Güneş Sistemi'nin kuyruğu olduğu keşfedildi

NASA, IBEX uydusunun gönderdiği verileri inceleyerek Güneş Sistemi'nin kuyruğu olduğunu keşfetti.

11 Temmuz 2013 12:50

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi'nin bir kuyruğu olduğunu keşfetti.

NASA'dan yapılan açıklamada, kuyruğun, Yıldızlararası Sınır Gezgini (IBEX) tarafından 3 yılda toplanan verilerin incelenmesi sonucu ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Güneş'ten kopan parçalardan oluşan kuyruğun yaklaşık 150 milyar kilometre uzunluğunda olduğu sanılıyor. Bu rakam, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin neredeyse bin katına denk düşüyor.  Kuyruğun, dört yapraklı yonca şeklinde olduğu gözlendi.

Bilim adamları, Güneş'ten kopan parçaların bazılarının Güneş Sistemi'ni çevreleyen manyetik alandan kaçmayı başarıp milyarlarca kilometre uzaklara gidebildiğine işaret etti.

Yıldızlar ve gezgenler gibi birçok gök cisminin kuyruğunun olduğu zaten biliniyordu.

Güneş Sistemi ile yıldızlararası uzay arasındaki sınırı araştırması için uzaya gönderilen IBEX uydusu uzmanlarından David McComas, uydunun Güneşin manyetik alanından etkilenmeyen nötr parçacıkların resmini çekebildiğini, keşfin de bu sayede yapıldığını açıkladı.

Keşif,  Astrophysical Journal dergisinde yayımlandı.

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