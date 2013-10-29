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Bilim / Teknoloji

Güneş Sistemi'nin ikizi keşfedildi

Avrupalı astrofizik uzmanları, bir yıldız ve yedi gezegenden oluşan ikinci bir Güneş Sistemi buldu

29 Ekim 2013 00:21

Astrofizikçiler, Dünya ve Güneş Sistemi'ne benzer bir sistem arayışlarında önemli gelişme kaydetti. Aralarında Alman uzmanların da olduğu Avrupalı astrofizikçiler, Güneş sistemi ile aynı yapıda ikinci bir sistem tespit ettiklerini duyurdu.
Alman Havacılık ve Uzay Merkezi DLR, dünyadan 2 bin 500 ışık yılı uzaklıkta, içinde yedi gezegenin bulunduğu ikinci bir Güneş Sistemi'nin varlığının anlaşıldığını bildirdi. Haberi, Deutsche Welle Türkçe, Astrophysical Journal'e dayandırarak yayımladı.
 

Etrafında gezegen sistemi olan yıldızlar ender

 
Uzmanlar ilk kez, KOI-351 yıldızının etrafında başka bir yıldızın etrafında tespit edemedikleri kadar kapsamlı bir gezegen sisteminin olduğunu belirtti. KOI-351 yıldızı ve etrafındaki yedi gezegenin, Güneş ve etrafındaki gezegenlerle aynı dizlime sahip olduğu kaydediliyor.
 

Sistemimizdeki gezegenlerin benzerleri var

 
Berlin Gezegen Araştırmaları Enstitüsü'nden Juan Cabrere, daha önce hiçbir yıldızın etrafında, KOI-351'in etrafında olduğu gibi dünyanın kozmik sistemine benzer bir sistem keşfedilmediğine dikkat çekti. KOI-351 yıldızına yakın iç kısımda Dünya benzeri kaya gezegenleri ve dış tarafta ise Jüpiter ya da Satürn gibi gaz gezegenleri olduğunu ifade etti.
 

Yıldız 2008'de görülmüştü

 
KOI-351 yıldızı adını NASA'nın gezegen teleskopu olan Kepler uzay teleskopundan alıyor. Yıldız, 2008-2013 yılları arasında gözlemlenmiş ve gezegenler için önem taşıyan bir yıldız adayı olarak kabul edilmişti. KOI-351 etrafındaki yedi gezegenden üçü geçen son birkaç yılda keşfedilmişti. Dört gezegense bu araştırmayla birlikte keşfedilmiş oldu. Daha önce de Güneş Sistemi oluşturabilecek yıldızlar tespit edilmiş ancak onların etrafında genelde tek bir gezegen bulunabilmişti.
Uzmanlar, gezegen sistemlerinin varlığının mümkün olduğunu ancak onları ortaya çıkarmanın zor olduğunu belirtiyorlar.

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