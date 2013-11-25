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Bilim / Teknoloji

Galaksi dışından gelen atomaltı parçacığı bulundu

Antarktika'da buzun içinde, Samanyolu Galaksisi'nin dışından gelmiş yüksek enerjili atomaltı parçacıkları bulundu

25 Kasım 2013 11:39

Antarktika’da Samanyolu Galaksisi’nin dışından gelen atomaltı parçacıklar bulundu. Bir kilometre küplük buzun içinde bulunan 28 atomaltı parçacığı yüksek enerji taşıyor. Çalışmanın dünyadaki en önemli parçacık fiziği projesi olduğunu söyleyen bilim insanı Naoko Kurahashi-Neilson, “Gelecek 10 yıl içerisinde toplayacağımız veriler, enerjinin kaynağını ortaya çıkarmamızı sağlayacak” diye konuştu.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Antarktika’da bulunan IceCube Teleskop Laboratuarı’nda çalışan bilim insanları uzaydan gelen 28 atom altı parçacığı keşfetti. Atomu oluşturan madde anlamına gelen atomaltı parçacıkları bir kilometre küplük buzun içinde bulundu. Araştırmacılar bu parçacıkların Güneş Sistemi’nin içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi’nin dışından geldiğini açıkladı.

Evrenin oluşumuna ilişkin önemli bilgiler sağlayacak olan parçacıklara ilişkin keşfi açıklayan bilim insanları buluşun kara delikler, titreyen yıldızlar ve atomaltı parçacıklar yayan gökcisimlerinin gizemlerinin çözülmesine yardımcı olacağını belirtti. Diğer bir adı ‘nötrino’ olan parçacıklarla ilgili konuşan IceCube Teleskop Laboratuarı çalışanlarından Francis Halzen, “Bunlar Güneş Sistemi’nin dışından gelen ilk yüksek enerjili nötrinolar” dedi.

 

Enerjinin kaynağı araştırılıyor

 

Halzen, yıldızlar arası atomaltı parçacıklarına, Dünya üzerinde daha önce sadece bir kez, 1987 yılında rastlandığını hatırlattı. Ancak o parçacıkların Güneş Sistemi’nin dışından gelmediği düşünülüyor. Halzen ayrıca, yeni bulunan parçacıkların 1987 yılındakilere göre bir milyon kez daha fazla enerjiye sahip olduğunu söyledi. Araştırmada görev alan bir diğer bilim insanı Naoko Kurahashi-Neilson, “Çalışmamız, dünyadaki en önemli parçacık fiziği projesi. Gelecek 10 yıl içerisinde toplayacağımız veriler, enerjinin kaynağını ortaya çıkarmamızı sağlayacak” dedi. Araştırma saygın bilim dergisi Science’da yayımlandı.

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