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Bilim / Teknoloji

Güneş Sistemi'nde Pac-Man keşfi!

Araştırmacı Howett, 'Satürn sisteminde ikinci bir Pac-Man benzeri oluşum görmek, bu durumdan elektronların sorumlu olduğuna yönelik düşüncemizi destekliyor' dedi

28 Kasım 2012 20:44

Gök bilimciler, 1980'li yılların atari oyunlarından Pac-Man’i Güneş Sistemi’nde keşfetti.

Gök bilimciler, Satürn’ün uydularından Tethys’in ısınan bölgeleri, termal görüntülerde tıpkı Pac-Man’e benzeyen bir görüntü ortaya çıkardı.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, benzer bir görüntü, 2010 yılında Satürn’ün bir diğer uydusu Mimas’ta elde edilmişti.

Icarus dergisinde yer alan araştırmaya göre, Tethys ve Mimas’ın yörüngesel hareketleri esnasında maruz kaldıkları yüksek enerjili elektron bombardımanları, uyduların Pac-Man’e benzemelerindeki en büyük faktörün oluşturduğu belirtildi.

Yüksek enerjili elektronların yağmuruna maruz kalan bölgeler, daha sıkışık-yoğun bir buzul yapıyla, elektronlara maruz kalmayan bölgelere kıyasla daha yavaş ısındığı veya soğuduğu kaydedildi.

Tethys ve Mimas’ın Pac-Man görüntüleri, 1997 yılında başlatılan Cassini-Huygens görevi kapsamında elde edildi.

 

'Atari oyunlarına dönebilir'

 

Cassini uzay aracıyla ölçülen değerlere göre, Tethys’in en sıcak bölgelerindeki ısı 183 dereceye kadar çıkıyor. Ancak Pac-Man benzeri şeklin ağız bölgesindeki sıcaklığın 15 derece civarında olduğu belirtildi.

Gök bilimciler, 2010 yılında Mimas’ta ilk Pac-Man şekliyle karşılaştıklarında, bu olağandışı görüntünün nedenini çıkaramamış ancak uyduların yüzeyindeki jeolojik yapının bir rolü olduğunu düşünmüştü.

İki yılın ardındanTethys’de aynı şeklin belirmesi, elektronların sorumlu olduğu düşüncesini güçlendirdi.

ABD’nin Texas eyaletindeki Güneybatı Araştırma Enstitüsü’nden Carly Howett, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Satürn sisteminde ikinci bir Pac-Man benzeri oluşum görmek, bu durumdan elektronların sorumlu olduğuna yönelik düşüncemizi destekliyor. Satürn, hatta Jüpiter sistemi, Pac-Man gibi karakterlerin belireceği atari oyunlarına dönebilir” dedi.

 

'Bizi şaşırtacak keşifler getirebilir'

 

Cassini uzay aracının Tethys’de yaptığı gözlem, ilk olarak NASA’nın 1980’de Voyager 1 uzay aracı tarafından görüntülenen uyduların farklı jeolojik yapıları hakkında da daha fazla bilgi sundu.

Space.com’a konuşan NASA’nın California’daki Jet İtiş Gücü Laboratuvarı’ndan Linda Spilker, “Pac-Man benzeri bir yapıya rastlamak, Satürn sisteminde yaşanan süreçlerin çeşitliliğini gösteriyor. Gelecekte yapılacak Cassini gözlemleri Satürn’ün uyduları ve ötesindeki Uzay için bizi şaşırtacak keşifler getirebilir” dedi.

1997 yılında Uzay’ ateşlenen Cassini, 2004’te Satürn’ün yörüngesine ulaştı ve o tarihten bu yana gaz devi ve uydularını inceliyor. Cassini’nin görevi 2017’de son bulacak.

 

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